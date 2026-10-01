Yolsuzluğa "burs" kılıfı: Kırıkkale Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Kırıkkale Belediyesi’nin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 3 belediye personeli gözaltına alındı. MASAK ve banka hesap incelemelerinde, şüpheliler ile bir personelin oğluna ait hesaplarda toplam 4,3 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:44
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Ruhsat almak isteyen vatandaşlardan ve müteahhitlerden rüşvet talep edildiği iddiaları üzerine düğmeye basan ekipler, Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü İş Yeri Açma ve Ruhsatlandırma Birimi’ne yönelik operasyon düzenledi.
"Burs" ve "Bağış" adı altında rüşvet iddiası
Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ve müteahhit beyanları, rüşvet çarkının işleyişini gözler önüne serdi:
Ruhsat için para talebi: Osmangazi Mahallesi'nde evinin bahçesine kış bahçesi ve havuz yaptıran Y.K., ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z.'nin para almadan işlemleri onaylamadığını belirterek şikayetçi oldu.
120 bin liralık aktarım: Müteahhit F.F., ruhsat işlemlerinin ilerletilmesi karşılığında R.Z.'nin verdiği banka hesabına 7-8 işlemde yaklaşık 120 bin lira gönderdiğini ifade etti.
Rüşvete "burs" kılıfı: Müteahhit F.F. ayrıca emlak biriminde çalışan Ö.G.'nin, kendi hesabı ile oğlunun hesabına "burs" açıklamasıyla para yatırmasını istediğini aktardı. F.F., bu hesaplara 10-12 işlemde yaklaşık 40 bin lira transfer ettiğini beyan etti.
"Bağış ve harçlık" adı altında para: Müteahhit F.B. ise 2024 yılının Nisan ayında R.Z.'nin "bağış ve harçlık" adı altında kendisinden para istediğini, ödeme yapmadığı dönemlerde evrak işlemlerinin kasten yavaşlatıldığını vurguladı.
MASAK raporu iddiaları doğruladı: 4.3 milyon liralık trafik
Soruşturma kapsamında banka hesapları ve MASAK verileri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemelerde müşteki beyanlarını doğrulayan para hareketleri saptandı.
Yapılan incelemelerde;
Belediye personeli R.Z.’nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 TL,
Tekniker G.Ç.’nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 TL,
Emlak birimi çalışanı Ö.G. ve oğluna ait hesaplara 100 işlemde 156 bin 211 TL para girişi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin hesaplarında toplam 381 işlemde 4 milyon 333 bin 976 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
3 personel gözaltında
Elde edilen deliller doğrultusunda operasyon aşamasına geçen ekipler, Kırıkkale Belediyesi’nin ilgili birimlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında belediye personelleri R.Z., G.Ç. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu ve adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.
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Yolsuzluğa "burs" kılıfı: Kırıkkale Belediyesi’ne rüşvet operasyonu
Kırıkkale Belediyesi’nin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 3 belediye personeli gözaltına alındı. MASAK ve banka hesap incelemelerinde, şüpheliler ile bir personelin oğluna ait hesaplarda toplam 4,3 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Ruhsat almak isteyen vatandaşlardan ve müteahhitlerden rüşvet talep edildiği iddiaları üzerine düğmeye basan ekipler, Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü İş Yeri Açma ve Ruhsatlandırma Birimi’ne yönelik operasyon düzenledi.
"Burs" ve "Bağış" adı altında rüşvet iddiası
Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ve müteahhit beyanları, rüşvet çarkının işleyişini gözler önüne serdi:
Ruhsat için para talebi: Osmangazi Mahallesi'nde evinin bahçesine kış bahçesi ve havuz yaptıran Y.K., ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z.'nin para almadan işlemleri onaylamadığını belirterek şikayetçi oldu.
120 bin liralık aktarım: Müteahhit F.F., ruhsat işlemlerinin ilerletilmesi karşılığında R.Z.'nin verdiği banka hesabına 7-8 işlemde yaklaşık 120 bin lira gönderdiğini ifade etti.
Rüşvete "burs" kılıfı: Müteahhit F.F. ayrıca emlak biriminde çalışan Ö.G.'nin, kendi hesabı ile oğlunun hesabına "burs" açıklamasıyla para yatırmasını istediğini aktardı. F.F., bu hesaplara 10-12 işlemde yaklaşık 40 bin lira transfer ettiğini beyan etti.
"Bağış ve harçlık" adı altında para: Müteahhit F.B. ise 2024 yılının Nisan ayında R.Z.'nin "bağış ve harçlık" adı altında kendisinden para istediğini, ödeme yapmadığı dönemlerde evrak işlemlerinin kasten yavaşlatıldığını vurguladı.
MASAK raporu iddiaları doğruladı: 4.3 milyon liralık trafik
Soruşturma kapsamında banka hesapları ve MASAK verileri üzerinde yapılan ayrıntılı incelemelerde müşteki beyanlarını doğrulayan para hareketleri saptandı.
Yapılan incelemelerde;
Belediye personeli R.Z.’nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 TL,
Tekniker G.Ç.’nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 TL,
Emlak birimi çalışanı Ö.G. ve oğluna ait hesaplara 100 işlemde 156 bin 211 TL para girişi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin hesaplarında toplam 381 işlemde 4 milyon 333 bin 976 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.
3 personel gözaltında
Elde edilen deliller doğrultusunda operasyon aşamasına geçen ekipler, Kırıkkale Belediyesi’nin ilgili birimlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında belediye personelleri R.Z., G.Ç. ve Ö.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu ve adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.
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