Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme
Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 10:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Çok Okunanlar