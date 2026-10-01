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  • Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme

Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 10:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin hava savunmasına dev yatırım! ASELSAN ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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