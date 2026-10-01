Güllü davasında kızı konuştu: Annemi görseydim tutardım
Güllü davasında kızı konuştu: Annemi görseydim tutardım
Yalova’da 26 Eylül 2025’te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları kabul etmezken, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu savundu. Duruşmada sanık ve tanıkların olay gecesine ilişkin farklı anlatımları dosyadaki iddiaların odağında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 18:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TV100'ün haberine göre, Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesiyle olay günü herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
Gülter, annesinin düştüğü anı anlatırken, “Bir anda ne olduğunu anlamadan çok büyük ses geldi. Arkama baktığımda annem yoktu” dedi.
Annesine yönelik bir müdahale görmediğini savunan Gülter, “Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Engel olmaya çalışırdım” ifadelerini kullandı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Dosyada yer alan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçlaması kapsamında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede Güllü’nün kızının odasındaki pencereden yaklaşık 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi. Toksikoloji incelemesinde Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.
Sultan Nur Ulu mahkemede ifade verdi
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da duruşmada ifade verdi. Ulu, aynaya baktığı sırada kafasını çevirdiğinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini pencereden attığını gördüğünü öne sürdü.
Ulu, olayın ardından korktuğu için başlangıçta gördüklerini bu şekilde anlatmadığını savundu. Cenaze sonrasında Gülter’in kendisine “Ben yanarsam seni de yakarım” dediğini iddia etti.
Bu ifadeler Sultan Nur Ulu’nun mahkemedeki beyanları olup davada ileri sürülen iddialar arasında bulunuyor.
Güllü’nün oğlu ve ablası da dinlendi
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki olarak duruşmada yer aldı. Tuğberk, annesinin alkollü olduğu bazı zamanlarda evde düştüğünü gördüğünü ve belindeki rahatsızlık nedeniyle öne doğru eğimli yürüdüğünü söyledi.
Güllü’nün ablası Kader Tut da müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tut, kardeşinin ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.
Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi olarak dosyada yer alan tanık Kervan Eminoğlu da mahkemede dinlendi. Eminoğlu, Gülter ile annesi arasında zaman zaman anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
Mesajlar ve ses kayıtları iddianamede yer aldı
İddianamede olay öncesine ilişkin mesajlar, tanık anlatımları ve ses kayıtlarına da yer verildi. Savcılık, olay gecesi çalınan “Malkata” isimli şarkının Güllü’yü kızının odasına getirmek amacıyla açıldığı değerlendirmesinde bulundu.
Tuğyan Ülkem Gülter ise bu değerlendirmeyi kabul etmedi. Söz konusu şarkıyı annesiyle mutlu oldukları zamanlarda da dinlediklerini ve olay günü salonda birlikte dinlediklerini söyledi.
Dosyaya giren ses kayıtlarında “Hadi görüşürüz” şeklinde bir ifadenin bulunduğu, savcılığın bu sözün Gülter tarafından söylendiği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.
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Güllü davasında kızı konuştu: Annemi görseydim tutardım
Yalova’da 26 Eylül 2025’te 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları kabul etmezken, annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu savundu. Duruşmada sanık ve tanıkların olay gecesine ilişkin farklı anlatımları dosyadaki iddiaların odağında yer aldı.
TV100'ün haberine göre, Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, annesiyle olay günü herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
Gülter, annesinin düştüğü anı anlatırken, “Bir anda ne olduğunu anlamadan çok büyük ses geldi. Arkama baktığımda annem yoktu” dedi.
Annesine yönelik bir müdahale görmediğini savunan Gülter, “Annemi görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Engel olmaya çalışırdım” ifadelerini kullandı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Dosyada yer alan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçlaması kapsamında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede Güllü’nün kızının odasındaki pencereden yaklaşık 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü belirtildi. Toksikoloji incelemesinde Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.
Sultan Nur Ulu mahkemede ifade verdi
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu da duruşmada ifade verdi. Ulu, aynaya baktığı sırada kafasını çevirdiğinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini pencereden attığını gördüğünü öne sürdü.
Ulu, olayın ardından korktuğu için başlangıçta gördüklerini bu şekilde anlatmadığını savundu. Cenaze sonrasında Gülter’in kendisine “Ben yanarsam seni de yakarım” dediğini iddia etti.
Bu ifadeler Sultan Nur Ulu’nun mahkemedeki beyanları olup davada ileri sürülen iddialar arasında bulunuyor.
Güllü’nün oğlu ve ablası da dinlendi
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki olarak duruşmada yer aldı. Tuğberk, annesinin alkollü olduğu bazı zamanlarda evde düştüğünü gördüğünü ve belindeki rahatsızlık nedeniyle öne doğru eğimli yürüdüğünü söyledi.
Güllü’nün ablası Kader Tut da müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tut, kardeşinin ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.
Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi olarak dosyada yer alan tanık Kervan Eminoğlu da mahkemede dinlendi. Eminoğlu, Gülter ile annesi arasında zaman zaman anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.
Mesajlar ve ses kayıtları iddianamede yer aldı
İddianamede olay öncesine ilişkin mesajlar, tanık anlatımları ve ses kayıtlarına da yer verildi. Savcılık, olay gecesi çalınan “Malkata” isimli şarkının Güllü’yü kızının odasına getirmek amacıyla açıldığı değerlendirmesinde bulundu.
Tuğyan Ülkem Gülter ise bu değerlendirmeyi kabul etmedi. Söz konusu şarkıyı annesiyle mutlu oldukları zamanlarda da dinlediklerini ve olay günü salonda birlikte dinlediklerini söyledi.
Dosyaya giren ses kayıtlarında “Hadi görüşürüz” şeklinde bir ifadenin bulunduğu, savcılığın bu sözün Gülter tarafından söylendiği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.
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