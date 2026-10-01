Manisa Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2’si ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarılırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 18:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa Valiliği, göçüğün ardından ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturularak olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği belirtildi.
2 maden işçisi sağ kurtarıldı
Valiliğin paylaştığı bilgilere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2’si sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bölgede AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İzmir AFAD ekiplerinin de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla çalışmalara destek vermek üzere bölgeye görevlendirildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu can kaybını açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göçük nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Memişoğlu, kurtarılan 2 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.
Memişoğlu, “Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir” ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu belirten Memişoğlu, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti. Arama kurtarma ekiplerinin göçükteki diğer işçilere ulaşmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Manisa Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2’si ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarılırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Manisa Valiliği, göçüğün ardından ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturularak olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği belirtildi.
2 maden işçisi sağ kurtarıldı
Valiliğin paylaştığı bilgilere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2’si sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bölgede AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İzmir AFAD ekiplerinin de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla çalışmalara destek vermek üzere bölgeye görevlendirildiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu can kaybını açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göçük nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Memişoğlu, kurtarılan 2 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.
Memişoğlu, “Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir” ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu belirten Memişoğlu, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti. Arama kurtarma ekiplerinin göçükteki diğer işçilere ulaşmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Çok Okunanlar