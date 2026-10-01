AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine gelecek isim belli oldu
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine gelecek isim belli oldu
AK Parti’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan göreve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı. Çelik, Terzioğlu’nun akademik kariyeri ile parti ve sivil toplum çalışmalarına ilişkin bilgileri de paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun yeni görevini duyurdu.
Çelik, Terzioğlu’nun Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandığını belirterek, “Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Görevlendirmeyle birlikte Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Prof. Dr. Hülya Terzioğlu üstlenecek.
Hülya Terzioğlu kimdir?
Ömer Çelik’in paylaştığı bilgilere göre Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
Çelik, Terzioğlu’nun başörtüsü yasağı nedeniyle uzun yıllar akademiden uzak kaldığını belirtti. Terzioğlu’nun 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalarına başladığını aktardı.
Terzioğlu, 2023 yılında Kelam Anabilim Dalı’nda profesörlüğe atandı.
Akademik çalışma alanları açıklandı
Çelik’in açıklamasına göre Terzioğlu’nun akademik çalışma alanları arasında modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi bulunuyor.
Terzioğlu ayrıca Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri üzerine akademik çalışmalar yürüttü.
AK Parti ve KADEM’de görev aldı
Terzioğlu’nun siyasi ve sivil toplum çalışmalarına ilişkin bilgiler de Ömer Çelik tarafından paylaşıldı. Buna göre Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları’nda görev aldı.
2013 yılında KADEM Sakarya Temsilciliği görevini üstlenen Terzioğlu, akademik çalışmalarını da sürdürdü. Yeni görevlendirmeyle Terzioğlu, AK Parti’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.
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AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine gelecek isim belli oldu
AK Parti’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan göreve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun atandığını açıkladı. Çelik, Terzioğlu’nun akademik kariyeri ile parti ve sivil toplum çalışmalarına ilişkin bilgileri de paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun yeni görevini duyurdu.
Çelik, Terzioğlu’nun Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandığını belirterek, “Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Görevlendirmeyle birlikte Fatma Betül Sayan Kaya’dan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Prof. Dr. Hülya Terzioğlu üstlenecek.
Hülya Terzioğlu kimdir?
Ömer Çelik’in paylaştığı bilgilere göre Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
Çelik, Terzioğlu’nun başörtüsü yasağı nedeniyle uzun yıllar akademiden uzak kaldığını belirtti. Terzioğlu’nun 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik çalışmalarına başladığını aktardı.
Terzioğlu, 2023 yılında Kelam Anabilim Dalı’nda profesörlüğe atandı.
Akademik çalışma alanları açıklandı
Çelik’in açıklamasına göre Terzioğlu’nun akademik çalışma alanları arasında modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi bulunuyor.
Terzioğlu ayrıca Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri üzerine akademik çalışmalar yürüttü.
AK Parti ve KADEM’de görev aldı
Terzioğlu’nun siyasi ve sivil toplum çalışmalarına ilişkin bilgiler de Ömer Çelik tarafından paylaşıldı. Buna göre Terzioğlu, 2012 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları’nda görev aldı.
2013 yılında KADEM Sakarya Temsilciliği görevini üstlenen Terzioğlu, akademik çalışmalarını da sürdürdü. Yeni görevlendirmeyle Terzioğlu, AK Parti’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.
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