Özel cevher milim milim işlendi! İstense de verilmeyecek ürünü Türkiye üretti
Özel cevher milim milim işlendi! İstense de verilmeyecek ürünü Türkiye üretti
Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) için üretilen HY-100 çeliğiyle milli denizaltılar istedikleri derinliğe inebilecek. Türkiye'nin 0,1 milimetre inceliğinde elektrik sacı üretebilen 5-6 ülkeden biri olacağını ifade eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 'Bu çeliği ithal etmek istediğinizde bu kalitede çeliği size vermiyorlar, daha düşük kalitede bir çeliği veriyorlar. Dolayısıyla denizaltınız arzu ettiğiniz derinliklere inemiyor.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 13:18
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 13:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) için ürettikleri çok dayanıklı ve özellikleri olan "HY-100" çeliğinin, Türk denizaltılarının daha derine inmesine imkan sağlayacağını belirtti.
TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.
OYAK da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te geliştirdiği milli teknoloji çözümleriyle yerini aldı.
Festival kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TEKNOFEST organizasyonunu OYAK olarak önemsediklerini ifade etti.
Festival alanında bir tarafta kamu kurumları ile savunma ve teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürünlerini sergilediğini, diğer tarafta ise gençlerin geliştirdikleri projelerle yarıştığını belirten Yalçıntaş, kurumların imkanları ile gençliğin potansiyelini buluşturan bu yapının Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en büyük itici güç olduğunu söyledi.
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş
Festivaldeki yoğun genç katılımına dikkati çeken Yalçıntaş, şöyle konuştu:
"Gelenlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki buradaki kalabalığın aşağı yukarı yüzde 90'ı 25 yaş altı. 25 yaş üstü bizleriz. Buraya gelen genç arkadaşlar birincisi ne yapabileceklerini görüyorlar, belli bir vizyona sahip oluyorlar ve gurur duyuyorlar. Bu ülkenin yaptıklarıyla gurur duyuyorlar. İkincisi ise bu yapılan yarışmalarda genç beyinler daha genç yaşlardan, üniversitelerden, hatta liselerden teknoloji üretmeye başlıyorlar. İşte TEKNOFEST bunu oluşturdu."
OYAK'ın 30 ülkede faaliyet gösteren 189 şirketiyle teknoloji ekosisteminin bir parçası olmaya büyük özen gösterdiğini ifade eden Yalçıntaş, festival sayesinde bir yandan geliştirdikleri ürünleri ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıları ziyaretçilere aktardıklarını, diğer yandan ise festivali stratejik bir insan kaynakları havuzu olarak gördüklerini dile getirdi.
- MİLLİ DENİZALTI PROJESİ'NE ÖZEL "HY-100" ÇELİĞİ
Murat Yalçıntaş, OYAK'ın teknoloji ve sanayi alanında Türkiye'ye sunduğu yerli ve milli katkılara dikkat çekerek, Sivas, Malatya ve Bingöl'den çıkarılan demir cevherinin Ereğli ve İskenderun'daki tesislerde işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti.
Ereğli'deki tesislerde üretilen "HY-100" çeliğinin Milli Denizaltı Projesi'nde (MİLDEN) kullanıldığını vurgulayan Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:
"HY-100, çok dayanıklı ve özellikleri olan bir çelik. Bir denizaltının normalden daha da derinlere inmesini sağlıyor. Bu çeliği ithal etmek istediğinizde bu kalitede çeliği size vermiyorlar, daha düşük kalitede bir çeliği veriyorlar. Dolayısıyla denizaltınız arzu ettiğiniz derinliklere inemiyor. Ama bizim Ereğli'de ürettiğimiz bu çelik sayesinde milli denizaltılarımız, Türk denizaltıları arzu ettiği derinliklere inebilecek."
Yalçıntaş, grubun bir diğer stratejik yatırımı olan İsdemir ve Romanya tesislerindeki üretime de değindi.
İsdemir'de kurulan yeni vakumlama tesisi sayesinde çelikteki azot miktarının temizlendiğini ve karbon oranının düşürülerek çeliğin daha vasıflı hale getirildiğini belirten Yalçıntaş, üretilen çeliğin Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağını kaydetti.
Yalçıntaş, şöyle konuştu:
"Daha sonra bu vasıflı çeliği Romanya'daki tesisimize gönderiyoruz. Romanya'daki tesisimizde bu vasıflı çelikten biz elektrik sacı imal ediyoruz. Elektrik sacından kastettiğimi, bugün tüm elektrikli arabalarda kullanılan elektrik motorlarında, jeneratörlerde, transformatörlerde kullanılan özel bir çelik bu. Şimdi Romanya'daki tesisimize yeni bir yatırım yapıyoruz. Bu çeliğin kalınlığını 0,1 milimetreye kadar indireceğiz. Bu çeliği 0,1 milimetreye kadar indirdiğimizde, Türkiye, dünyada bu vasıfta, kalitede ve incelikte çeliği üretebilen 5-6 ülkeden biri olacak."
- OYAK "ÇİFT KULLANIMLI TEKNOLOJİLERE" ODAKLANDI
Yalçıntaş, OYAK'ın doğrudan savunma sanayisi yatırımları yerine stratejileri doğrultusunda hem sivil hem de savunma alanında kullanılabilen "çift kullanımlı teknolojilere" odaklandığını ifade etti.
Çift kullanımlı teknolojilerin ilk örneği olarak özel nitelikli çeliği gösteren Yalçıntaş, şunları kaydetti:
"Gerek Ereğli'de ürettiğimiz çelikler gerekse Manisa'da Miilux OY tesislerinde ürettiğimiz çelikler milli uçak gemimizde, milli denizaltımızda, ALTAY tankında ve diğer kara araçlarında kullanılıyor. Ama aynı şekilde bu üstün vasıflı çelikleri madencilik gibi veya elektrik motorlar ve araçlar gibi sivil alanlarda da kullanabiliyoruz."
Çift kullanımlı teknolojiler kapsamındaki bir diğer yeni yatırımlarının otonom kara araçları olduğunu açıklayan Yalçıntaş, bu araçların lojistikten tarıma kadar sivil sektörlerde kullanılabildiği gibi savunma sanayisinde de önemli görevler üstlendiğini aktardı.
Önümüzdeki aylarda yüksek teknoloji odaklı yeni hamlelerin geleceğini duyuran Yalçıntaş, "Bu çift kullanımlı teknolojiyle savunma alanında, özellikle yüksek teknoloji alanında planladığımız bir iki tane yatırımımız var. Türkiye'de olmayan, Türkiye'ye getireceğimiz teknolojiler. İnşallah bunları da zamanı geldiğinde, şimdi nasıl yaptıklarımızı paylaşıyoruz, o zaman da bunları yapmış olacağız ve sizlerle de yaptık diyerek paylaşacağız." diye konuştu.
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Özel cevher milim milim işlendi! İstense de verilmeyecek ürünü Türkiye üretti
Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) için üretilen HY-100 çeliğiyle milli denizaltılar istedikleri derinliğe inebilecek. Türkiye'nin 0,1 milimetre inceliğinde elektrik sacı üretebilen 5-6 ülkeden biri olacağını ifade eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, 'Bu çeliği ithal etmek istediğinizde bu kalitede çeliği size vermiyorlar, daha düşük kalitede bir çeliği veriyorlar. Dolayısıyla denizaltınız arzu ettiğiniz derinliklere inemiyor.' dedi.
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) için ürettikleri çok dayanıklı ve özellikleri olan "HY-100" çeliğinin, Türk denizaltılarının daha derine inmesine imkan sağlayacağını belirtti.
TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.
OYAK da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te geliştirdiği milli teknoloji çözümleriyle yerini aldı.
Festival kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, TEKNOFEST organizasyonunu OYAK olarak önemsediklerini ifade etti.
Festival alanında bir tarafta kamu kurumları ile savunma ve teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürünlerini sergilediğini, diğer tarafta ise gençlerin geliştirdikleri projelerle yarıştığını belirten Yalçıntaş, kurumların imkanları ile gençliğin potansiyelini buluşturan bu yapının Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en büyük itici güç olduğunu söyledi.
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş
Festivaldeki yoğun genç katılımına dikkati çeken Yalçıntaş, şöyle konuştu:
"Gelenlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki buradaki kalabalığın aşağı yukarı yüzde 90'ı 25 yaş altı. 25 yaş üstü bizleriz. Buraya gelen genç arkadaşlar birincisi ne yapabileceklerini görüyorlar, belli bir vizyona sahip oluyorlar ve gurur duyuyorlar. Bu ülkenin yaptıklarıyla gurur duyuyorlar. İkincisi ise bu yapılan yarışmalarda genç beyinler daha genç yaşlardan, üniversitelerden, hatta liselerden teknoloji üretmeye başlıyorlar. İşte TEKNOFEST bunu oluşturdu."
OYAK'ın 30 ülkede faaliyet gösteren 189 şirketiyle teknoloji ekosisteminin bir parçası olmaya büyük özen gösterdiğini ifade eden Yalçıntaş, festival sayesinde bir yandan geliştirdikleri ürünleri ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıları ziyaretçilere aktardıklarını, diğer yandan ise festivali stratejik bir insan kaynakları havuzu olarak gördüklerini dile getirdi.
- MİLLİ DENİZALTI PROJESİ'NE ÖZEL "HY-100" ÇELİĞİ
Murat Yalçıntaş, OYAK'ın teknoloji ve sanayi alanında Türkiye'ye sunduğu yerli ve milli katkılara dikkat çekerek, Sivas, Malatya ve Bingöl'den çıkarılan demir cevherinin Ereğli ve İskenderun'daki tesislerde işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü belirtti.
Ereğli'deki tesislerde üretilen "HY-100" çeliğinin Milli Denizaltı Projesi'nde (MİLDEN) kullanıldığını vurgulayan Yalçıntaş, şu ifadeleri kullandı:
"HY-100, çok dayanıklı ve özellikleri olan bir çelik. Bir denizaltının normalden daha da derinlere inmesini sağlıyor. Bu çeliği ithal etmek istediğinizde bu kalitede çeliği size vermiyorlar, daha düşük kalitede bir çeliği veriyorlar. Dolayısıyla denizaltınız arzu ettiğiniz derinliklere inemiyor. Ama bizim Ereğli'de ürettiğimiz bu çelik sayesinde milli denizaltılarımız, Türk denizaltıları arzu ettiği derinliklere inebilecek."
- TÜRKİYE 0,1 MİLİMETRE İNCELİĞİNDE ELEKTRİK SACI ÜRETEBİLEN 5-6 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK
Yalçıntaş, grubun bir diğer stratejik yatırımı olan İsdemir ve Romanya tesislerindeki üretime de değindi.
İsdemir'de kurulan yeni vakumlama tesisi sayesinde çelikteki azot miktarının temizlendiğini ve karbon oranının düşürülerek çeliğin daha vasıflı hale getirildiğini belirten Yalçıntaş, üretilen çeliğin Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağını kaydetti.
Yalçıntaş, şöyle konuştu:
"Daha sonra bu vasıflı çeliği Romanya'daki tesisimize gönderiyoruz. Romanya'daki tesisimizde bu vasıflı çelikten biz elektrik sacı imal ediyoruz. Elektrik sacından kastettiğimi, bugün tüm elektrikli arabalarda kullanılan elektrik motorlarında, jeneratörlerde, transformatörlerde kullanılan özel bir çelik bu. Şimdi Romanya'daki tesisimize yeni bir yatırım yapıyoruz. Bu çeliğin kalınlığını 0,1 milimetreye kadar indireceğiz. Bu çeliği 0,1 milimetreye kadar indirdiğimizde, Türkiye, dünyada bu vasıfta, kalitede ve incelikte çeliği üretebilen 5-6 ülkeden biri olacak."
- OYAK "ÇİFT KULLANIMLI TEKNOLOJİLERE" ODAKLANDI
Yalçıntaş, OYAK'ın doğrudan savunma sanayisi yatırımları yerine stratejileri doğrultusunda hem sivil hem de savunma alanında kullanılabilen "çift kullanımlı teknolojilere" odaklandığını ifade etti.
Çift kullanımlı teknolojilerin ilk örneği olarak özel nitelikli çeliği gösteren Yalçıntaş, şunları kaydetti:
"Gerek Ereğli'de ürettiğimiz çelikler gerekse Manisa'da Miilux OY tesislerinde ürettiğimiz çelikler milli uçak gemimizde, milli denizaltımızda, ALTAY tankında ve diğer kara araçlarında kullanılıyor. Ama aynı şekilde bu üstün vasıflı çelikleri madencilik gibi veya elektrik motorlar ve araçlar gibi sivil alanlarda da kullanabiliyoruz."
Çift kullanımlı teknolojiler kapsamındaki bir diğer yeni yatırımlarının otonom kara araçları olduğunu açıklayan Yalçıntaş, bu araçların lojistikten tarıma kadar sivil sektörlerde kullanılabildiği gibi savunma sanayisinde de önemli görevler üstlendiğini aktardı.
Önümüzdeki aylarda yüksek teknoloji odaklı yeni hamlelerin geleceğini duyuran Yalçıntaş, "Bu çift kullanımlı teknolojiyle savunma alanında, özellikle yüksek teknoloji alanında planladığımız bir iki tane yatırımımız var. Türkiye'de olmayan, Türkiye'ye getireceğimiz teknolojiler. İnşallah bunları da zamanı geldiğinde, şimdi nasıl yaptıklarımızı paylaşıyoruz, o zaman da bunları yapmış olacağız ve sizlerle de yaptık diyerek paylaşacağız." diye konuştu.
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