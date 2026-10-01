TEI’den havacılık motorlarında yeni aşama: GÖKBEY ve KIZILELMA için tarih verdi
TEI’den havacılık motorlarında yeni aşama: GÖKBEY ve KIZILELMA için tarih verdi
TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli ve milli motor çalışmalarında gelinen son durumu açıklayan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 'TEI-TF6000 motorumuz nasip olursa bu yılın sonunda, önümüzdeki yılın başı gibi ilk motoru test için Baykar'a teslim etme hedefimiz var.' dedi. Akşit, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in motorunun çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 13:17
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 13:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye’nin havacılık motoru geliştirme çalışmalarını yürüten TEI, TEKNOFEST Güneydoğu’da savunma sanayii meraklılarıyla buluştu. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, GÖKBEY’in motoru TEI-TS1400’ün sertifikasyon sürecinde sona yaklaşıldığını açıklarken, TEI-TF6000 motorunun da yıl sonunda Baykar’a teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki çalışmalarını sürdüren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), TürkMedya’nın medya sponsoru olduğu TEKNOFEST Güneydoğu’da geliştirdiği motorları ziyaretçilere tanıttı.
Etkinlikte TEI-TF10000, TEI-TF6000, TEI-TS1400, TEI-PD170 ve T700-TEI-701D başta olmak üzere şirketin önemli motor projeleri sergilendi.
GÖKBEY’in motorunda sertifikasyon süreci sona yaklaşıyor
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY’de kullanılacak TEI-TS1400 motorunun sertifikasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
Akşit, motorun sertifikasyonlarının tamamlanmak üzere olduğunu ancak GÖKBEY’e entegrasyonu ve seri kullanımının bir süre daha devam edeceğini ifade etti.
Motorun sivil sertifikalı GÖKBEY helikopterinde kullanılabilmesi için EASA uyumlu sertifikasyon evraklarının tamamlanması gerektiğini belirten Akşit, gelecek yıl içinde Tip Sertifikası alınmasının hedeflendiğini söyledi.
Akşit, testlerin tamamlandığını ve sürecin büyük ölçüde bürokratik aşamalardan oluştuğunu belirterek, TEI-TS1400’ün seri üretime hazır durumda olduğunu vurguladı.
PD170 ve PD200’de üretim hız kesmeden sürüyor
TEI’nin TEI-PD170 ve TEI-PD200 motorlarının seri üretiminin de devam ettiğini belirten Akşit, motorların aktif olarak envanterde kullanıldığını söyledi.
TEI-PD170 motorlarının TUSAŞ’ın Aksungur ve Anka platformlarında, TEI-PD200 motorlarının ise Baykar TB3’te kullanıldığını aktaran Akşit, bugüne kadar yüzlerce motor üretildiğini ifade etti.
Motorların gökyüzünde 20 bin saati aşan görev süresine ulaştığını belirten Akşit, Aksungur’un TEI-PD170 motoruyla 42 bin 200 feet irtifaya çıkarak rekor kırdığını, TB3’ün ise aynı motor ailesiyle yaklaşık 36-37 bin feet irtifaya ulaştığını söyledi.
Akşit ayrıca söz konusu motorların yurt dışına ihraç edilen platformlarda da kullanıldığını ve TEI tarafından motor olarak doğrudan ihraç edildiğini kaydetti.
TEI-TF6000 için yıl sonu hedefi
TEI’nin savaş uçağı ve insansız savaş uçağı projelerine yönelik motor çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akşit, TEI-TF10000 motorunun TEI-TF6000’in art yakıcılı versiyonu olduğunu belirtti.
TEI-TF6000’in ilk motorunun test amacıyla Baykar’a yıl sonunda, en geç gelecek yılın başında teslim edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Akşit, motorun teslimat öncesinde kapsamlı testlerden geçirileceğini söyledi.
Akşit, TEI-TF10000’in ise art yakıcılı versiyon olması nedeniyle çalışmalarının yaklaşık bir yıl daha süreceğini belirterek, motorun gelecek yıl bitmeden çalıştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
TEI Genel Müdürü Akşit, Türkiye’nin farklı hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen motorların seri üretim, sertifikasyon ve test süreçlerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü aktardı.
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TEI’den havacılık motorlarında yeni aşama: GÖKBEY ve KIZILELMA için tarih verdi
TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli ve milli motor çalışmalarında gelinen son durumu açıklayan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 'TEI-TF6000 motorumuz nasip olursa bu yılın sonunda, önümüzdeki yılın başı gibi ilk motoru test için Baykar'a teslim etme hedefimiz var.' dedi. Akşit, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in motorunun çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.
Türkiye’nin havacılık motoru geliştirme çalışmalarını yürüten TEI, TEKNOFEST Güneydoğu’da savunma sanayii meraklılarıyla buluştu. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, GÖKBEY’in motoru TEI-TS1400’ün sertifikasyon sürecinde sona yaklaşıldığını açıklarken, TEI-TF6000 motorunun da yıl sonunda Baykar’a teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki çalışmalarını sürdüren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), TürkMedya’nın medya sponsoru olduğu TEKNOFEST Güneydoğu’da geliştirdiği motorları ziyaretçilere tanıttı.
Etkinlikte TEI-TF10000, TEI-TF6000, TEI-TS1400, TEI-PD170 ve T700-TEI-701D başta olmak üzere şirketin önemli motor projeleri sergilendi.
GÖKBEY’in motorunda sertifikasyon süreci sona yaklaşıyor
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY’de kullanılacak TEI-TS1400 motorunun sertifikasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.
Akşit, motorun sertifikasyonlarının tamamlanmak üzere olduğunu ancak GÖKBEY’e entegrasyonu ve seri kullanımının bir süre daha devam edeceğini ifade etti.
Motorun sivil sertifikalı GÖKBEY helikopterinde kullanılabilmesi için EASA uyumlu sertifikasyon evraklarının tamamlanması gerektiğini belirten Akşit, gelecek yıl içinde Tip Sertifikası alınmasının hedeflendiğini söyledi.
Akşit, testlerin tamamlandığını ve sürecin büyük ölçüde bürokratik aşamalardan oluştuğunu belirterek, TEI-TS1400’ün seri üretime hazır durumda olduğunu vurguladı.
PD170 ve PD200’de üretim hız kesmeden sürüyor
TEI’nin TEI-PD170 ve TEI-PD200 motorlarının seri üretiminin de devam ettiğini belirten Akşit, motorların aktif olarak envanterde kullanıldığını söyledi.
TEI-PD170 motorlarının TUSAŞ’ın Aksungur ve Anka platformlarında, TEI-PD200 motorlarının ise Baykar TB3’te kullanıldığını aktaran Akşit, bugüne kadar yüzlerce motor üretildiğini ifade etti.
Motorların gökyüzünde 20 bin saati aşan görev süresine ulaştığını belirten Akşit, Aksungur’un TEI-PD170 motoruyla 42 bin 200 feet irtifaya çıkarak rekor kırdığını, TB3’ün ise aynı motor ailesiyle yaklaşık 36-37 bin feet irtifaya ulaştığını söyledi.
Akşit ayrıca söz konusu motorların yurt dışına ihraç edilen platformlarda da kullanıldığını ve TEI tarafından motor olarak doğrudan ihraç edildiğini kaydetti.
TEI-TF6000 için yıl sonu hedefi
TEI’nin savaş uçağı ve insansız savaş uçağı projelerine yönelik motor çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akşit, TEI-TF10000 motorunun TEI-TF6000’in art yakıcılı versiyonu olduğunu belirtti.
TEI-TF6000’in ilk motorunun test amacıyla Baykar’a yıl sonunda, en geç gelecek yılın başında teslim edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Akşit, motorun teslimat öncesinde kapsamlı testlerden geçirileceğini söyledi.
Akşit, TEI-TF10000’in ise art yakıcılı versiyon olması nedeniyle çalışmalarının yaklaşık bir yıl daha süreceğini belirterek, motorun gelecek yıl bitmeden çalıştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
TEI Genel Müdürü Akşit, Türkiye’nin farklı hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen motorların seri üretim, sertifikasyon ve test süreçlerinin eş zamanlı olarak sürdüğünü aktardı.
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