Thomas Tuchel'den Harry Kane övgüsü! ''Kariyerinin en zirve noktasında''
Thomas Tuchel'den Harry Kane övgüsü! ''Kariyerinin en zirve noktasında''
Dünya Kupası çeyrek final turunda Norveç ile karşılaşacak olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, golcü futbolcu Harry Kane hakkında 'Kariyerinin en zirve noktasında' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 11:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hala başarıya aç bir takım olduklarını ve uğruna oynayacakları hedefleri bulunduğunu söyledi.
Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Alman teknik adam, tam kadro çalıştıklarını ve bunun kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "Hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var. Bir sonraki adım çeyrek finali kazanmak. İleriye bakmak önemli, bu maçı geride bıraktık. Olumlu şeyleri ve kendimize olan inancımızı yanımıza alıyoruz ama önemli olan her şey önümüzde, yani yarınki maçta." diye konuştu.
Tuchel, kaptan Harry Kane ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında onun hakkında her maç konuşuyoruz çünkü bizim için maçları çözen kişi o. Dolayısıyla onu tanımlayacak kelimelerim, farklı yollarım tükeniyor. O bizim liderimiz, kaptanımız ve örnek davranışlarıyla liderlik ediyor. Kariyerinin en zirve noktasında, bu da bize çok yardımcı oluyor. Bir takım oyuncusu zihniyetine sahip, örnek olarak liderlik etmeye ve dediğim gibi herkesi motive etmeye her zaman hazır." ifadelerini kullandı.
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Thomas Tuchel'den Harry Kane övgüsü! ''Kariyerinin en zirve noktasında''
Dünya Kupası çeyrek final turunda Norveç ile karşılaşacak olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, golcü futbolcu Harry Kane hakkında 'Kariyerinin en zirve noktasında' dedi.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hala başarıya aç bir takım olduklarını ve uğruna oynayacakları hedefleri bulunduğunu söyledi.
Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Norveç ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde Miami Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Alman teknik adam, tam kadro çalıştıklarını ve bunun kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "Hala açız, hala hayallerimiz ve uğruna oynayacağımız büyük bir hedefimiz var. Bir sonraki adım çeyrek finali kazanmak. İleriye bakmak önemli, bu maçı geride bıraktık. Olumlu şeyleri ve kendimize olan inancımızı yanımıza alıyoruz ama önemli olan her şey önümüzde, yani yarınki maçta." diye konuştu.
Tuchel, kaptan Harry Kane ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında onun hakkında her maç konuşuyoruz çünkü bizim için maçları çözen kişi o. Dolayısıyla onu tanımlayacak kelimelerim, farklı yollarım tükeniyor. O bizim liderimiz, kaptanımız ve örnek davranışlarıyla liderlik ediyor. Kariyerinin en zirve noktasında, bu da bize çok yardımcı oluyor. Bir takım oyuncusu zihniyetine sahip, örnek olarak liderlik etmeye ve dediğim gibi herkesi motive etmeye her zaman hazır." ifadelerini kullandı.
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