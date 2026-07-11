Portekizli model ''İmamoğlu'nun fuhuş teknesini'' itiraf etti
Portekizli model ''İmamoğlu'nun fuhuş teknesini'' itiraf etti
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın itirafları dosyaya girdi. Correia, 2021'in yaz aylarında Antalya'da teknede Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. Correia, 'Olga' adlı Rus bir kadının da kendileri ile aynı ortamda bulunduğunu anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sanatçı Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan hakkında iddialarda bulundu.
YAZIŞMALAR SAVCILIKTA
İki avukat ve tercüman eşliğinde ifade veren, uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Correia, telefonunun şifresini kendi rızasıyla güvenlik birimi ve savcılığa verdiğini anlattıklarının delilleri olan yazışmalar ve kayıtların bulunduğunu söyledi.
TEKNEYE TELEFON ALINMADI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Correia ifadesinde 2021 yılında Antalya'da bir tekne organizasyonu düzenlendiğini belirterek, "Organizasyonu ayarlayan Nadela Moldova bana 'Kızları uyar telefon yok foto yok, yakalanan direkt iner tekneden affetmek yok' şeklinde mesaj attı. Tekneye Antalya'dan bindik. Burada 2 tekne vardı. Tekneler yan yanaydı. Bir teknede erkekler eğlenir diğer teknede ise kadınlar kalırdı. Yaklaşık 25-30 kişi vardı. Kadın sayısı daha fazlaydı. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda odaların bulunduğu hatta spor salonu olan teknede bir gece Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduk.
İmamoğlu, aynı tarihlerde Antalya'da paylaşım yapmıştı.
UYUŞTURUCU KULLANMADI
Üzerinde siyah pantolon, koyu gri bir tişört giymişti. Bu sırada Olga isimli Rus kadında bizimle birlikte oldu. Olga isimli kadın İmamoğlu ile samimiydiler, tahmin ediyorum ki daha önceden tanışıklıkları vardı. İmamoğlu uyuşturucu madde kullanmadı ancak erkekler teknesinde uyuşturucu madde vardı" dedi. Correia'nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu öğrenildi.
EVİNDE PARTİ DÜZENLEDİ
Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında üç kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia eden Correia, iki buluşmada 1.000'er dolar ödeme aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını belirtti.
Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2022'de Sarıgül ile mesajlaştıklarını anlatan Correia, Sarıgül'ün yanında kokain maddesi kullandığını söyledi.
Correia, Hasan Vatan'la üç veya dört kez birliktelik yaşadığını, evinde kadınlarla parti yaptığını ancak uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.
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Portekizli model ''İmamoğlu'nun fuhuş teknesini'' itiraf etti
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında ifade veren Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın itirafları dosyaya girdi. Correia, 2021'in yaz aylarında Antalya'da teknede Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduğunu iddia etti. Correia, 'Olga' adlı Rus bir kadının da kendileri ile aynı ortamda bulunduğunu anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sanatçı Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan hakkında iddialarda bulundu.
YAZIŞMALAR SAVCILIKTA
İki avukat ve tercüman eşliğinde ifade veren, uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Correia, telefonunun şifresini kendi rızasıyla güvenlik birimi ve savcılığa verdiğini anlattıklarının delilleri olan yazışmalar ve kayıtların bulunduğunu söyledi.
TEKNEYE TELEFON ALINMADI
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Correia ifadesinde 2021 yılında Antalya'da bir tekne organizasyonu düzenlendiğini belirterek, "Organizasyonu ayarlayan Nadela Moldova bana 'Kızları uyar telefon yok foto yok, yakalanan direkt iner tekneden affetmek yok' şeklinde mesaj attı. Tekneye Antalya'dan bindik. Burada 2 tekne vardı. Tekneler yan yanaydı. Bir teknede erkekler eğlenir diğer teknede ise kadınlar kalırdı. Yaklaşık 25-30 kişi vardı. Kadın sayısı daha fazlaydı. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda odaların bulunduğu hatta spor salonu olan teknede bir gece Ekrem İmamoğlu ile birlikte olduk.
İmamoğlu, aynı tarihlerde Antalya'da paylaşım yapmıştı.
UYUŞTURUCU KULLANMADI
Üzerinde siyah pantolon, koyu gri bir tişört giymişti. Bu sırada Olga isimli Rus kadında bizimle birlikte oldu. Olga isimli kadın İmamoğlu ile samimiydiler, tahmin ediyorum ki daha önceden tanışıklıkları vardı. İmamoğlu uyuşturucu madde kullanmadı ancak erkekler teknesinde uyuşturucu madde vardı" dedi. Correia'nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu öğrenildi.
EVİNDE PARTİ DÜZENLEDİ
Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında üç kez uyuşturucu kullanarak birlikte olduklarını iddia eden Correia, iki buluşmada 1.000'er dolar ödeme aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını belirtti.
Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2022'de Sarıgül ile mesajlaştıklarını anlatan Correia, Sarıgül'ün yanında kokain maddesi kullandığını söyledi.
Correia, Hasan Vatan'la üç veya dört kez birliktelik yaşadığını, evinde kadınlarla parti yaptığını ancak uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.
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