Hakan Fidan CAATSA sürecinde yeni mesaj verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD arasında yürütülen CAATSA yaptırımları ve F-35 programına ilişkin temaslarda önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu irade doğrultusunda bakanlıklar düzeyinde çalışmaların sürdüğünü belirterek yaptırımlar konusunda yakın zamanda sonuca ulaşılmasının beklendiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 18:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hakan Fidan, Türkiye'nin müttefik ülkeler arasında yaptırımların uygulanmasına başından beri karşı çıktığını söyledi. Avrupa başkentleri ile ABD'de uygulanan resmî ve gayriresmî yaptırımların kaldırılması amacıyla uzun süredir yoğun diplomatik girişimlerde bulunulduğunu belirten Fidan, Avrupa tarafında bu konunun büyük ölçüde gündemden çıktığını ifade etti.
ABD ile yasal süreçler masada
Fidan, ABD tarafında idari kararlarla çözülebilecek başlıkların önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini belirtti. Ancak CAATSA yaptırımları ile F-35 programına ilişkin konuların ABD yasalarına bağlı olduğunu hatırlatan Fidan, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilgili kurumların çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Bakan Fidan, "Bu irade olduğu sürece biz bakanlıklar olarak uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
KAAN motorları hakkında değerlendirme
Programda savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, KAAN savaş uçağının motorlarına ilişkin süreç hakkında konuştu. Fidan, KAAN motorlarında herhangi bir sorun beklemediklerini belirterek projeye ilişkin çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.
Türkiye ile ABD ilişkilerinde savunma gündemi
Bakan Fidan'ın açıklamaları, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye ile ABD arasında savunma sanayisi alanında devam eden temasların gündemde olduğu bir dönemde geldi. CAATSA yaptırımları ve F-35 programına ilişkin yürütülen görüşmelerin önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin seyrini etkilemesi bekleniyor.
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Hakan Fidan CAATSA sürecinde yeni mesaj verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD arasında yürütülen CAATSA yaptırımları ve F-35 programına ilişkin temaslarda önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu irade doğrultusunda bakanlıklar düzeyinde çalışmaların sürdüğünü belirterek yaptırımlar konusunda yakın zamanda sonuca ulaşılmasının beklendiğini ifade etti.
Hakan Fidan, Türkiye'nin müttefik ülkeler arasında yaptırımların uygulanmasına başından beri karşı çıktığını söyledi. Avrupa başkentleri ile ABD'de uygulanan resmî ve gayriresmî yaptırımların kaldırılması amacıyla uzun süredir yoğun diplomatik girişimlerde bulunulduğunu belirten Fidan, Avrupa tarafında bu konunun büyük ölçüde gündemden çıktığını ifade etti.
ABD ile yasal süreçler masada
Fidan, ABD tarafında idari kararlarla çözülebilecek başlıkların önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini belirtti. Ancak CAATSA yaptırımları ile F-35 programına ilişkin konuların ABD yasalarına bağlı olduğunu hatırlatan Fidan, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilgili kurumların çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Bakan Fidan, "Bu irade olduğu sürece biz bakanlıklar olarak uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
KAAN motorları hakkında değerlendirme
Programda savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, KAAN savaş uçağının motorlarına ilişkin süreç hakkında konuştu. Fidan, KAAN motorlarında herhangi bir sorun beklemediklerini belirterek projeye ilişkin çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.
Türkiye ile ABD ilişkilerinde savunma gündemi
Bakan Fidan'ın açıklamaları, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye ile ABD arasında savunma sanayisi alanında devam eden temasların gündemde olduğu bir dönemde geldi. CAATSA yaptırımları ve F-35 programına ilişkin yürütülen görüşmelerin önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin seyrini etkilemesi bekleniyor.
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