Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, döviz ve yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu. Haftalık verilere göre BIST 100 endeksi ve altın gerilerken, ABD doları ile avro değer kazandı. Yatırım fonları ile emeklilik fonları da haftayı kayıpla tamamlarken, kıymetli maden fonları kendi kategorisinde en yüksek getiriyi sağladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 20:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 20:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.053,48 puanı, en yüksek ise 14.629,66 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamladı.
Altın fiyatlarında gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,99 azalarak 6 bin 205 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 lira oldu.
Geçen hafta sonu 10 bin 497 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, haftalık yüzde 3,02 değer kaybederek 10 bin 180 liraya indi.
Döviz kurları haftayı yükselişle tamamladı
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,9860 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,23 değer kazanarak haftayı 53,6940 liradan tamamladı.
Fonlarda kıymetli madenler öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti. Kategori bazında değerlendirildiğinde yatırım fonları arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 1,20 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.
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Yatırım araçlarında haftanın kazananı döviz oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, döviz ve yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu. Haftalık verilere göre BIST 100 endeksi ve altın gerilerken, ABD doları ile avro değer kazandı. Yatırım fonları ile emeklilik fonları da haftayı kayıpla tamamlarken, kıymetli maden fonları kendi kategorisinde en yüksek getiriyi sağladı.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.053,48 puanı, en yüksek ise 14.629,66 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamladı.
Altın fiyatlarında gerileme yaşandı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,99 azalarak 6 bin 205 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 lira oldu.
Geçen hafta sonu 10 bin 497 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın, haftalık yüzde 3,02 değer kaybederek 10 bin 180 liraya indi.
Döviz kurları haftayı yükselişle tamamladı
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 artışla 46,9860 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,23 değer kazanarak haftayı 53,6940 liradan tamamladı.
Fonlarda kıymetli madenler öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,61, emeklilik fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti. Kategori bazında değerlendirildiğinde yatırım fonları arasında en yüksek haftalık getiri yüzde 1,20 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.
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