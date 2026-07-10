Donald Trump'tan flaş İran açıklaması: Ateşkes sona erdi
Donald Trump'tan flaş İran açıklaması: Ateşkes sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Trump, İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini belirterek, ABD'nin bu talebi kabul ettiğini ancak ateşkesin sona erdiğini Tahran yönetimine açık şekilde bildirdiğini ifade etti. Açıklama, ABD-İran ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 18:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, paylaşımında İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerin devam etmesini istediğini öne sürdü. ABD'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, buna rağmen ateşkesin sona erdiğinin İran tarafına hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde iletildiğini söyledi.
Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran İslam Cumhuriyeti bizden görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
Açıklama NATO Zirvesi'nin ardından geldi
Trump, daha önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmelerde de İran ile ateşkes sürecinin sona erdiğini dile getirmişti. Son sosyal medya paylaşımıyla bu açıklamasını yeniden teyit etti.
ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelere ilişkin resmî makamların yapacağı yeni açıklamalar ve diplomatik temaslar, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
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Donald Trump'tan flaş İran açıklaması: Ateşkes sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Trump, İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini belirterek, ABD'nin bu talebi kabul ettiğini ancak ateşkesin sona erdiğini Tahran yönetimine açık şekilde bildirdiğini ifade etti. Açıklama, ABD-İran ilişkilerinde yeni döneme ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oldu.
Trump, paylaşımında İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerin devam etmesini istediğini öne sürdü. ABD'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, buna rağmen ateşkesin sona erdiğinin İran tarafına hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde iletildiğini söyledi.
Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İran İslam Cumhuriyeti bizden görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
Açıklama NATO Zirvesi'nin ardından geldi
Trump, daha önce Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında yaptığı değerlendirmelerde de İran ile ateşkes sürecinin sona erdiğini dile getirmişti. Son sosyal medya paylaşımıyla bu açıklamasını yeniden teyit etti.
ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelere ilişkin resmî makamların yapacağı yeni açıklamalar ve diplomatik temaslar, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
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