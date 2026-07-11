CHP'li Çankaya Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı
CHP'li Çankaya Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan operasyonda şu ana kadar 27 kişi yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.
Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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CHP'li Çankaya Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan operasyonda şu ana kadar 27 kişi yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.
Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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