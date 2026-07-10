CHP'de 7 il başkanı görevden alındı, yeni atamalar yapıldı
CHP'de 7 il başkanı görevden alındı, yeni atamalar yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından teşkilatlara yönelik yeni kararlar açıklandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 ilde il ve bazı ilçe yönetimlerinin görevden alındığını, 22 ilden 15'ine yeni il başkanlarının atandığını duyurdu. Alınan kararların parti teşkilatlarındaki yeni yapılanma sürecinde uygulanacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 19:05
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 19:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçe yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi ile Tekirdağ il yönetiminin görevden alındığını söyledi.
Sarı, söz konusu kararların MYK değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını belirtti.
Bazı isimler YDK'ya sevk edildi
CHP Sözcüsü Sarı, İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.
Disiplin sürecinin YDK tarafından parti tüzüğü çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi.
15 ile yeni il başkanı atandı
MYK kararları kapsamında 22 ilde değerlendirme yapıldığını belirten Sarı, bunlardan 15'ine yeni il başkanlarının atandığını bildirdi.
Parti yönetiminin, teşkilatlara ilişkin yeni görevlendirmeler ve disiplin süreçlerine yönelik gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürmesi bekleniyor.
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CHP'de 7 il başkanı görevden alındı, yeni atamalar yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından teşkilatlara yönelik yeni kararlar açıklandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 ilde il ve bazı ilçe yönetimlerinin görevden alındığını, 22 ilden 15'ine yeni il başkanlarının atandığını duyurdu. Alınan kararların parti teşkilatlarındaki yeni yapılanma sürecinde uygulanacağı bildirildi.
Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Afyonkarahisar il ve Merkez ilçe yönetimi, Giresun il ve Merkez ilçe yönetimi, Trabzon il ve Ortahisar ilçe yönetimi, Yozgat il yönetimi, Burdur il yönetimi, Aydın il yönetimi ile Tekirdağ il yönetiminin görevden alındığını söyledi.
Sarı, söz konusu kararların MYK değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını belirtti.
Bazı isimler YDK'ya sevk edildi
CHP Sözcüsü Sarı, İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.
Disiplin sürecinin YDK tarafından parti tüzüğü çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi.
15 ile yeni il başkanı atandı
MYK kararları kapsamında 22 ilde değerlendirme yapıldığını belirten Sarı, bunlardan 15'ine yeni il başkanlarının atandığını bildirdi.
Parti yönetiminin, teşkilatlara ilişkin yeni görevlendirmeler ve disiplin süreçlerine yönelik gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürmesi bekleniyor.
CHP'de il başkanlıklarına yeni atamalar şöyle:
Bitlis - Maarif Kızılağaç
Aksaray - Cansu Bülbül Bilecik -
Kazım Yağmur Denizli -
Ayhan Oral Diyarbakır -
Sertaç Eke Ağrı -
İbrahim Varol Iğdır -
Halil İbrahim Artantaş Kırıkkale -
Mustafa Demirel Manisa -
Engin Uzun Muğla -
Halil Karahan Muş -
Sertaç Demirel Nevşehir -
Tayfun Ceyhan Yozgat -
Kazım Eliaçık Tekirdağ -
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