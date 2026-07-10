Trump suikast iddiaları sonrası dikkat çeken açıklama yaptı
Trump suikast iddiaları sonrası dikkat çeken açıklama yaptı
Trump suikast iddiaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde yeniden gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberler ve Trump'ın yaptığı son açıklamalar, konuya ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı. Gelişmelerin, Washington ile Tahran arasındaki güvenlik gündeminde nasıl bir seyir izleyeceği yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 22:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda uzun süredir İran'ın hedef listesinde bulunduğunu söyledi. Trump, İsrail'in Washington yönetimiyle İran'ın kendisine yönelik "somut" bir suikast planına ilişkin istihbarat paylaştığı yönündeki haberlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu." ifadelerini kullandı.
Öldürülmesi halinde verdiği talimatı açıkladı
Trump, kendisine yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin daha önce özel talimat verdiğini belirtti. Açıklamasında, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim." ifadelerine yer verdi.
Trump'ın sözleri, ABD basınında geniş yer bulurken, konuya ilişkin İran makamlarından yeni bir resmi açıklama yapılmadı.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor
ABD ile İran arasındaki ilişkiler son dönemde karşılıklı açıklamalar ve güvenlik iddialarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. İsrail'in Washington'a ilettiği öne sürülen istihbarat bilgileri de uluslararası kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Yetkili kurumlardan yapılabilecek yeni açıklamalar ve olası diplomatik gelişmelerin önümüzdeki süreçte gündemin önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
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Trump suikast iddiaları sonrası dikkat çeken açıklama yaptı
Trump suikast iddiaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde yeniden gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberler ve Trump'ın yaptığı son açıklamalar, konuya ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı. Gelişmelerin, Washington ile Tahran arasındaki güvenlik gündeminde nasıl bir seyir izleyeceği yakından takip ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda uzun süredir İran'ın hedef listesinde bulunduğunu söyledi. Trump, İsrail'in Washington yönetimiyle İran'ın kendisine yönelik "somut" bir suikast planına ilişkin istihbarat paylaştığı yönündeki haberlerin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu." ifadelerini kullandı.
Öldürülmesi halinde verdiği talimatı açıkladı
Trump, kendisine yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin daha önce özel talimat verdiğini belirtti. Açıklamasında, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim." ifadelerine yer verdi.
Trump'ın sözleri, ABD basınında geniş yer bulurken, konuya ilişkin İran makamlarından yeni bir resmi açıklama yapılmadı.
ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor
ABD ile İran arasındaki ilişkiler son dönemde karşılıklı açıklamalar ve güvenlik iddialarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. İsrail'in Washington'a ilettiği öne sürülen istihbarat bilgileri de uluslararası kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Yetkili kurumlardan yapılabilecek yeni açıklamalar ve olası diplomatik gelişmelerin önümüzdeki süreçte gündemin önemli başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
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