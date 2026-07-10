Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir savunma kapasitesinin önemine işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 18:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Konuşmasında günümüz güvenlik tehditlerinin klasik savaş anlayışının ötesine geçtiğini belirten Erdoğan, çatışmaların artık yalnızca cephelerde yaşanmadığını söyledi.
Siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, kritik altyapılara yönelik saldırılar ve ticaret güzergâhlarının hedef alınmasının yeni güvenlik ortamının unsurları olduğunu ifade eden Erdoğan, yapay zekâ destekli sistemlerin harekâtın seyrini değiştiren önemli teknolojiler arasında yer aldığını belirtti.
MSÜ'nin önemine dikkat çekti
Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümüne yaklaşırken değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kurumun kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri için nitelikli personel yetiştiren önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini söyledi.
Mezun olan kurmay subayları tebrik eden Erdoğan, görevlerine başlayacak personelin şehit ve gazilerin emanetini taşıyacağına inandığını ifade etti.
NATO Zirvesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi.
Zirvede değişen güvenlik koşulları çerçevesinde ittifakın geleceğinin ele alındığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerini müttefik ülkelerle paylaştığını söyledi. Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamasını temenni etti.
Milli güvenlik vurgusu
Konuşmasının sonunda milli güvenlik konusundaki mesajını yineleyen Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduğunu belirtti.
"Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz." diyen Erdoğan, milli güvenliğin hukuk, meşruiyet ve demokrasi çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, "İç kalemizi sağlam tutacağız." sözleriyle toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güçlü bir savunma kapasitesinin önemine işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında günümüz güvenlik tehditlerinin klasik savaş anlayışının ötesine geçtiğini belirten Erdoğan, çatışmaların artık yalnızca cephelerde yaşanmadığını söyledi.
Siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, kritik altyapılara yönelik saldırılar ve ticaret güzergâhlarının hedef alınmasının yeni güvenlik ortamının unsurları olduğunu ifade eden Erdoğan, yapay zekâ destekli sistemlerin harekâtın seyrini değiştiren önemli teknolojiler arasında yer aldığını belirtti.
MSÜ'nin önemine dikkat çekti
Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümüne yaklaşırken değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kurumun kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri için nitelikli personel yetiştiren önemli bir eğitim merkezi haline geldiğini söyledi.
Mezun olan kurmay subayları tebrik eden Erdoğan, görevlerine başlayacak personelin şehit ve gazilerin emanetini taşıyacağına inandığını ifade etti.
NATO Zirvesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi.
Zirvede değişen güvenlik koşulları çerçevesinde ittifakın geleceğinin ele alındığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerini müttefik ülkelerle paylaştığını söyledi. Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamasını temenni etti.
Milli güvenlik vurgusu
Konuşmasının sonunda milli güvenlik konusundaki mesajını yineleyen Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmak zorunda olduğunu belirtti.
"Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz." diyen Erdoğan, milli güvenliğin hukuk, meşruiyet ve demokrasi çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, "İç kalemizi sağlam tutacağız." sözleriyle toplumsal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
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