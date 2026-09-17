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Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Cuma
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor
Cumartesi
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği
Pazar
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor
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