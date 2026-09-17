SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Cuma

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor

Cumartesi

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK

20.00 Trabzonspor-Galatasaray

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği

Pazar

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver