Sınav kağıdı değiştirildi! Türk futbolunu sarsan hakem skandalı
Sınav kağıdı değiştirildi! Türk futbolunu sarsan hakem skandalı
Eski hakem yardımcısı Ali Tuna, 2025 yılında girdiği 'Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı'nda kâğıdının değiştirilerek sınavdan bırakıldığını iddia ederek MHK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturmanın en kilit isimlerinden biri eski yardımcı hakem Ali Tuna... Tuna,2025 yılında girdiği 'Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı'nda kâğıdının değiştirilerek sınavdan bırakıldığını iddia ederek MHK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Tuna'nın şikâyet dilekçesinde, bir MHK üyesi ve bölge sorumlusunun kendisini arayarak kız arkadaşının hangi otellerde ve kimle kaldığını tespit etmesini istediği yer aldı. Eski hakem, bu hukuksuz ve suç teşkil eden talebi yerine getirmediği için maçlara atanmadığını iddia ederek şikâyette bulundu. Bunun üzerine sınav kağıdındaki cevapları değiştirilip, düşük not verildi ve klasman düşürüldü.
GÜRLEK'E TEŞEKKÜR ETTİ
Sınav kağıdını isteyen Tuna, bilirkişinin yazının kendisine ait olmadığının tespitini istedi ve haklı çıktı. Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti. Eski hakem Tuna, "Haklıysan korkma, HAK seni korur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımın ardından, "Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim" dedi.
TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR
Ali Tuna: "İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir."
2024'TE YAZMIŞTIK
AKŞAM Gazetesi, 25 Aralık 2024'te Merkez Hake m Kurulu'nun sınav yolsuzluğunu haber yapmıştı. Orçun Özateş'in özel haberinde şu detaylar yer almıştı: "Klasman hakemliğine yükselme sınavından önce cevapların İstanbul Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk tarafından bazı hakemlere verildiğine ilişkin iddialar ortalığı karıştırdı. "
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Sınav kağıdı değiştirildi! Türk futbolunu sarsan hakem skandalı
Eski hakem yardımcısı Ali Tuna, 2025 yılında girdiği 'Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı'nda kâğıdının değiştirilerek sınavdan bırakıldığını iddia ederek MHK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Soruşturmanın en kilit isimlerinden biri eski yardımcı hakem Ali Tuna... Tuna,2025 yılında girdiği 'Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı'nda kâğıdının değiştirilerek sınavdan bırakıldığını iddia ederek MHK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Tuna'nın şikâyet dilekçesinde, bir MHK üyesi ve bölge sorumlusunun kendisini arayarak kız arkadaşının hangi otellerde ve kimle kaldığını tespit etmesini istediği yer aldı. Eski hakem, bu hukuksuz ve suç teşkil eden talebi yerine getirmediği için maçlara atanmadığını iddia ederek şikâyette bulundu. Bunun üzerine sınav kağıdındaki cevapları değiştirilip, düşük not verildi ve klasman düşürüldü.
GÜRLEK'E TEŞEKKÜR ETTİ
Sınav kağıdını isteyen Tuna, bilirkişinin yazının kendisine ait olmadığının tespitini istedi ve haklı çıktı. Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti. Eski hakem Tuna, "Haklıysan korkma, HAK seni korur" ifadelerinin yer aldığı paylaşımın ardından, "Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim" dedi.
TÜRK FUTBOLUNDA YAPI VAR
Ali Tuna: "İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Türk futbolunda yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. Ben bu sisteme uymadım, bu nedenle üst klasmanlara çıkmam engellendi. Hakemlik için çok fedakarlık yaptım. Bu nedenle çocuğum, onu göremeden büyüdü. Umarım bundan sonra her şey düzelir ve temizlenir."
2024'TE YAZMIŞTIK
AKŞAM Gazetesi, 25 Aralık 2024'te Merkez Hake m Kurulu'nun sınav yolsuzluğunu haber yapmıştı. Orçun Özateş'in özel haberinde şu detaylar yer almıştı: "Klasman hakemliğine yükselme sınavından önce cevapların İstanbul Dernek Başkanı Ferdi Karadoruk tarafından bazı hakemlere verildiğine ilişkin iddialar ortalığı karıştırdı. "
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