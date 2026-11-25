Shakhtar Donetsk'te Arda Turan için ayrılık iddiası!
Shakhtar Donetsk'te Arda Turan için ayrılık iddiası!
Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 16:03
Kaynak:
AA
Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan için ayrılık iddiası gündeme geldi.
YENİ ANLAŞMA YOK
Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı habere göre; Shakhtar yeni bir teknik direktör arayışına girebilir. Haber detayında, Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasındaki sözleşmenin 2027 yazında sona ereceği belirtildi ve taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma yapılmadığı vurgulandı.
"HİÇBİR BİLGİ YOK"
Turan ve Ukrayna kulübünün anlaşmaya yakın olmadığını dile getiren Vatsko, "Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok" diye konuştu.
TFF'DEN TEKLİF
Haberde, 39 yaşındaki teknik adamın yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teklif aldığı ancak milli takımın başına Sergen Yalçın'ın getirildiği de hatırlatıldı.
GEÇEN YIL ŞAMPİYON OLDU
Shakhtar, Arda Turan ile geçen sezon Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşarken bu sezon ise 13 haftası geride kalan organizasyonda 30 puan ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.
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Shakhtar Donetsk'te Arda Turan için ayrılık iddiası!
Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan için ayrılık iddiası gündeme geldi.
YENİ ANLAŞMA YOK
Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı habere göre; Shakhtar yeni bir teknik direktör arayışına girebilir. Haber detayında, Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasındaki sözleşmenin 2027 yazında sona ereceği belirtildi ve taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma yapılmadığı vurgulandı.
"HİÇBİR BİLGİ YOK"
Turan ve Ukrayna kulübünün anlaşmaya yakın olmadığını dile getiren Vatsko, "Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok" diye konuştu.
TFF'DEN TEKLİF
Haberde, 39 yaşındaki teknik adamın yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teklif aldığı ancak milli takımın başına Sergen Yalçın'ın getirildiği de hatırlatıldı.
GEÇEN YIL ŞAMPİYON OLDU
Shakhtar, Arda Turan ile geçen sezon Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşarken bu sezon ise 13 haftası geride kalan organizasyonda 30 puan ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Kaynak: AA
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