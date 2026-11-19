RAMS Park yetişmezse adres belli! Galatasaray'da Olimpiyat planı
RAMS Park yetişmezse adres belli! Galatasaray'da Olimpiyat planı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacağı maçın, RAMS Park'taki zemin durumunun belirsizliği sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı oynanma ihtimali bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:21
Kaynak:
AA
Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla milli araya giren Galatasaray, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov için de kısa süreli bir korku yaşadı.
Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Sanchez, Şili ile oynanan karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmaya devam edemeyen Sanchez'in yerine 24. dakikada oyuna Lucumi dahil oldu. Davinson Sanchez maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı. Kolombiyalı stoper tedbir amaçlı oyuna devam etmediğini ve ciddi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.
70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Öte yandan Rus Milli Takımı'nda top koşturan ve Galatasaray formasıyla son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Aleksey Batrakov da taraftarı endişelendirdi. Venezuela karşısında kısa süreli bir sakatlık yaşayan Batrakov, daha sonra ise 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı. Müsabakanın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Batrakov, "Sakatlık ciddi değil. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Macaristan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve Kuzey İrlanda maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Roland Sallai, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi.
SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Futbolcularının sağlık durumuna ilişkin iyi haberler alan Galatasaray'da RAMS Park'taki zeminin durumu ise belirsizliğini koruyor. Sahadaki çalışmalar nedeniyle Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na aldıran Sarı-Kırmızılılar, Salı günü oynayacağı Aston Villa müsabakasına kadar zemini kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Bu süreçte olumlu sonuç alınamazsa İngiliz ekibi ile oynanacak karşılaşmanın da başka bir stadyuma alınması ihtimaller arasında. Galatasaray Yönetimi, bunu son çare olarak görüyor. Böyle bir durumda ise adres Atatürk Olimpiyat Stadı olacak.
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RAMS Park yetişmezse adres belli! Galatasaray'da Olimpiyat planı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacağı maçın, RAMS Park'taki zemin durumunun belirsizliği sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı oynanma ihtimali bulunuyor.
Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla milli araya giren Galatasaray, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov için de kısa süreli bir korku yaşadı.
Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Sanchez, Şili ile oynanan karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmaya devam edemeyen Sanchez'in yerine 24. dakikada oyuna Lucumi dahil oldu. Davinson Sanchez maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'a rahat bir nefes aldırdı. Kolombiyalı stoper tedbir amaçlı oyuna devam etmediğini ve ciddi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.
70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Öte yandan Rus Milli Takımı'nda top koşturan ve Galatasaray formasıyla son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Aleksey Batrakov da taraftarı endişelendirdi. Venezuela karşısında kısa süreli bir sakatlık yaşayan Batrakov, daha sonra ise 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı. Müsabakanın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Batrakov, "Sakatlık ciddi değil. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Macaristan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve Kuzey İrlanda maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Roland Sallai, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemedi.
SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Futbolcularının sağlık durumuna ilişkin iyi haberler alan Galatasaray'da RAMS Park'taki zeminin durumu ise belirsizliğini koruyor. Sahadaki çalışmalar nedeniyle Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na aldıran Sarı-Kırmızılılar, Salı günü oynayacağı Aston Villa müsabakasına kadar zemini kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Bu süreçte olumlu sonuç alınamazsa İngiliz ekibi ile oynanacak karşılaşmanın da başka bir stadyuma alınması ihtimaller arasında. Galatasaray Yönetimi, bunu son çare olarak görüyor. Böyle bir durumda ise adres Atatürk Olimpiyat Stadı olacak.
Kaynak: AA
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