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Okan Buruk’tan Trabzonspor maçı öncesi Osimhen kararı

Victor Osimhen, Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Okan Buruk’un tercihinde sarı-kırmızılı ekipteki diğer eksikler de dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 19:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Okan Buruk’tan Trabzonspor maçı öncesi Osimhen kararı

Galatasaray, Süper Lig’in 6’ncı haftasında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklanırken Victor Osimhen’in kadroda yer almaması öne çıktı. Maç öncesinde gözler, eksik isimlerin Galatasaray’ın sahaya çıkacağı kadroya nasıl yansıyacağına çevrildi.

Osimhen Trabzonspor maçının kadrosunda yok

Galatasaray’ın açıklanan kamp kadrosunda Victor Osimhen’e yer verilmedi. Böylece Nijeryalı santrfor, Trabzonspor deplasmanı öncesinde kafileye dahil edilmeyen oyuncular arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Osimhen’in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo da kamp kadrosuna alınmadı. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı yaşayan Kaan Ayhan da Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray’da 4 isim kafileye dahil edilmedi

Okan Buruk’un belirlediği kamp kadrosunda dört oyuncunun yer almaması, deplasman öncesindeki kadro planlamasını değiştirdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Ayhan’dan yararlanamayacak.

Süper Lig’in 6’ncı haftasındaki karşılaşma Trabzonspor’un sahasında saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu

Sarı-kırmızılıların açıklanan kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

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