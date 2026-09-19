Mourinho'dan Arda Güler kararı! İspanyollar duyurdu

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı. Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız, ilk 11'e yerleşmeye hazırlanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i takımın yıldızı olarak görürken, daha fazla forma şansı verme kararı aldı.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:57
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 13:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
İspanyol basınından El Debate'de kaleme alınan yazıda, milli yıldızdan övgüyle bahsedilirken, Arda Güler'in takımın yeni patronu olduğu aktarıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da genç yıldızı maçlarında çoğunda ilk 11'de başlatmayı hedeflediği aktarıldı.
İşte El Debate'deki yazının tamamı:
"Geçen sezon yer yer sergilediği o parıltılı futbolu, son altmış günde sahaya tam anlamıyla nakşetti. Henüz 21 yaşında, Madrid futbolunun tartışmasız yeni patronu ilan edildi. Ortaya koyduğu oyun yoruma yer bırakmayacak kadar netti. Mourinho, taşıdığı tüm ağırlıkla birlikte takımın oyun kurucu rolünü Arda'ya teslim etti. Ankaralı genç adam çağının ötesinde; erken olgunlaşmış bir teknik deha ve omuzlarına yüklenen sorumluluktan asla kaçmıyor. Zaten sahada olduğu her an ipleri eline alıyordu; ancak bazen ilk 11'de başlıyor, bazen de ikinci yarıda oyuna dahil oluyordu. Artık o geminin asıl kaptanı. Enerjisini toplamak ve rotasyon yapmak amacıyla kenarda başlayacağı istisnai durumlar hariç, maçların çoğuna ilk 11'de çıkacak.
Orkestra şefliği asasını eline alacak en doğru isim olduğunu ispatladı. Takımın başındaki isim farklı alternatifler denedikten sonra tercihini Türk yıldızdan yana kullandı; zira hücum kurgusunu ustaca yönetecek bir beyne ihtiyacı vardı. Arda, hücumdaki o meşhur "üç tenora" top dağıtmak için biçilmiş kaftan: Bellingham ile köprü kurmak; Mbappé, Vinicius ve Jude'u öldürücü paslarla beslemek onun işi."
SEZON KARNESİ
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 maçta 3 asist 1 gollük performans sergiledi.
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Mourinho'dan Arda Güler kararı! İspanyollar duyurdu
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı. Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken milli yıldız, ilk 11'e yerleşmeye hazırlanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i takımın yıldızı olarak görürken, daha fazla forma şansı verme kararı aldı.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
İspanyol basınından El Debate'de kaleme alınan yazıda, milli yıldızdan övgüyle bahsedilirken, Arda Güler'in takımın yeni patronu olduğu aktarıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da genç yıldızı maçlarında çoğunda ilk 11'de başlatmayı hedeflediği aktarıldı.
İşte El Debate'deki yazının tamamı:
"Geçen sezon yer yer sergilediği o parıltılı futbolu, son altmış günde sahaya tam anlamıyla nakşetti. Henüz 21 yaşında, Madrid futbolunun tartışmasız yeni patronu ilan edildi. Ortaya koyduğu oyun yoruma yer bırakmayacak kadar netti. Mourinho, taşıdığı tüm ağırlıkla birlikte takımın oyun kurucu rolünü Arda'ya teslim etti. Ankaralı genç adam çağının ötesinde; erken olgunlaşmış bir teknik deha ve omuzlarına yüklenen sorumluluktan asla kaçmıyor. Zaten sahada olduğu her an ipleri eline alıyordu; ancak bazen ilk 11'de başlıyor, bazen de ikinci yarıda oyuna dahil oluyordu. Artık o geminin asıl kaptanı. Enerjisini toplamak ve rotasyon yapmak amacıyla kenarda başlayacağı istisnai durumlar hariç, maçların çoğuna ilk 11'de çıkacak.
Orkestra şefliği asasını eline alacak en doğru isim olduğunu ispatladı. Takımın başındaki isim farklı alternatifler denedikten sonra tercihini Türk yıldızdan yana kullandı; zira hücum kurgusunu ustaca yönetecek bir beyne ihtiyacı vardı. Arda, hücumdaki o meşhur "üç tenora" top dağıtmak için biçilmiş kaftan: Bellingham ile köprü kurmak; Mbappé, Vinicius ve Jude'u öldürücü paslarla beslemek onun işi."
SEZON KARNESİ
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 maçta 3 asist 1 gollük performans sergiledi.
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