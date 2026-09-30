Montella'nın euro hesabı tutmadı! Piyasa değeri savunması tepki çekti
Montella'nın euro hesabı tutmadı! Piyasa değeri savunması tepki çekti
Uluslar Ligi'nde İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın piyasa değeri savunması tepki çekti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı piyasa değeri savunması tartışma yarattı. İtalyan çalıştırıcı, iki takımın kadro kalitesini değerlendirirken, "İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon euro, bizim 417 milyon euro" ifadelerini kullandı. Ancak futbolda sonuçların piyasa değeriyle açıklanamayacağı yüzlerce örnek. Montella'nın savunmasını çürütüyor. Yakın geçmişte kendisi ve ülkesi de bu çarpıcı örnekleri yaşamıştı. Ay-Yıldızlılar, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dönemin dünya şampiyonu Fransa karşısında iki maçta da mağlubiyet yaşamadı. Konya'da 2-0 kazanan Milliler, Paris'ten de 1-1'lik skorla döndü. Türkiye ayrıca 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak rakibine kendi sahasında puan kaybettirdi. İtalya karşısındaki 4-1'lik yenilginin ardından Montella'nın rakamları öne çıkarması bu nedenle soru işareti yarattı. Üstelik iki takım arasında değer farkı bulunsa da Türkiye'nin kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen çok sayıda yıldız bulunuyor
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Montella'nın euro hesabı tutmadı! Piyasa değeri savunması tepki çekti
Uluslar Ligi'nde İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın piyasa değeri savunması tepki çekti. İşte detaylar...
A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı piyasa değeri savunması tartışma yarattı. İtalyan çalıştırıcı, iki takımın kadro kalitesini değerlendirirken, "İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya 840 milyon euro, bizim 417 milyon euro" ifadelerini kullandı. Ancak futbolda sonuçların piyasa değeriyle açıklanamayacağı yüzlerce örnek. Montella'nın savunmasını çürütüyor. Yakın geçmişte kendisi ve ülkesi de bu çarpıcı örnekleri yaşamıştı. Ay-Yıldızlılar, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dönemin dünya şampiyonu Fransa karşısında iki maçta da mağlubiyet yaşamadı. Konya'da 2-0 kazanan Milliler, Paris'ten de 1-1'lik skorla döndü. Türkiye ayrıca 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak rakibine kendi sahasında puan kaybettirdi. İtalya karşısındaki 4-1'lik yenilginin ardından Montella'nın rakamları öne çıkarması bu nedenle soru işareti yarattı. Üstelik iki takım arasında değer farkı bulunsa da Türkiye'nin kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen çok sayıda yıldız bulunuyor
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