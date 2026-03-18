Liverpool Galatasaray maçında ilk 11’ler belli oldu
Liverpool Galatasaray maçı ilk 11’ler açıklandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz avantajla Anfield’da sahaya çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool’a konuk oluyor. İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2026 yılı rövanş mücadelesinde TSİ 23.00’te Anfield Stadyumu’nda sahaya çıkıyor. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanırken, alınacak sonucun temsilcimizin Avrupa’daki ilerleyişine doğrudan etki etmesi bekleniyor.
Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenirken, dördüncü hakem Pawel Raczkowski görev yapıyor. VAR koltuğunda İtalyan Marco Di Bello, AVAR’da ise Daniele Chiffi bulunuyor.
İlk 11’ler açıklandı
Liverpool mücadeleye Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz ve Ekitike ilk 11’i ile başlıyor.
Galatasaray ise sahaya Uğurcan, Jakobs, Singo, Abdülkerim, Boey, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış ve Osimhen ilk 11’i ile çıkıyor.
Tur senaryosu nasıl şekilleniyor
İlk karşılaşmadan 1-0’lık avantajla ayrılan Galatasaray, rövanşta alacağı beraberlik veya galibiyetle çeyrek finale yükselecek. Temsilcinin tek farklı mağlubiyeti halinde karşılaşma uzatmalara giderken, iki veya daha farklı skorla alınacak yenilgi tur veda anlamına gelecek. Karşılaşmanın sonucu, turnuvada yoluna devam edecek takımı belirleyecek kritik eşik olarak öne çıkıyor.
