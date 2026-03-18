İftar davetinde Sadettin Saran ile Mustafa Varank arasında geçen diyalog dikkat çekti. Saran’ın Ali Koç’a yönelik sözleri gündem oldu.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Darülaceze tarafından İstanbul’da düzenlenen iftar programına siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra farklı alanlardan davetliler iştirak etti. Organizasyonda yaşanan bir diyalog ise katılımcıların dikkatini çekti.
İftar sırasında Mustafa Varank ile Sadettin Saran arasında geçen konuşma kısa sürede öne çıktı. Varank’ın tatlı ikramına ilişkin sözleri üzerine Saran’ın verdiği yanıt salonda dikkatle takip edildi.
İftarda baklava diyaloğu
Mustafa Varank, Sadettin Saran’a hitaben “Güllaç var, baklava olsa getirirdik size” ifadesini kullandı. Bu sözlere karşılık Saran, “Sayın Bakan, ben Ali Koç gibi değilim. Benim kendi baklavalarım var” yanıtını verdi. Diyalog, iftar programının öne çıkan anlarından biri olarak kayda geçti.
Geçen yılki baklava ikramı yeniden gündemde
2025 yılında oynanan EuroLeague finali öncesinde Mustafa Varank’ın Türkiye’den getirilen baklavayı dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikram ettiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Fenerbahçe, söz konusu finalde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Darülaceze’de düzenlenen iftar programında yaşanan bu diyalog, geçmişteki bu görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.
İftar davetinde Saran’dan Ali Koç’a gönderme
İftar davetinde Sadettin Saran ile Mustafa Varank arasında geçen diyalog dikkat çekti. Saran’ın Ali Koç’a yönelik sözleri gündem oldu.
Darülaceze tarafından İstanbul’da düzenlenen iftar programına siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra farklı alanlardan davetliler iştirak etti. Organizasyonda yaşanan bir diyalog ise katılımcıların dikkatini çekti.
İftar sırasında Mustafa Varank ile Sadettin Saran arasında geçen konuşma kısa sürede öne çıktı. Varank’ın tatlı ikramına ilişkin sözleri üzerine Saran’ın verdiği yanıt salonda dikkatle takip edildi.
İftarda baklava diyaloğu
Mustafa Varank, Sadettin Saran’a hitaben “Güllaç var, baklava olsa getirirdik size” ifadesini kullandı. Bu sözlere karşılık Saran, “Sayın Bakan, ben Ali Koç gibi değilim. Benim kendi baklavalarım var” yanıtını verdi. Diyalog, iftar programının öne çıkan anlarından biri olarak kayda geçti.
Geçen yılki baklava ikramı yeniden gündemde
2025 yılında oynanan EuroLeague finali öncesinde Mustafa Varank’ın Türkiye’den getirilen baklavayı dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikram ettiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Fenerbahçe, söz konusu finalde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Darülaceze’de düzenlenen iftar programında yaşanan bu diyalog, geçmişteki bu görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.
