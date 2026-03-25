Ankara'nın tutumu gündemde! İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından Türkçe mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Pezeşkiyan, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumunu 'takdire şayan' olarak nitelendirerek Türkiye'nin duruşuna dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 15:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunarak, ""Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.
Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."
Çok Okunanlar