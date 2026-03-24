Erol Köse için Zincirlikuyu’da cenaze töreni düzenlendi
Yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende dikkat çeken detaylar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 18:48
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 18:51
Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul’daki evinin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşında yaşamını yitiren Köse için Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda isim katılırken, defin işleminin Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleştirileceği bildirildi.
Cenaze törenine sanat dünyasından yoğun katılım
Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Hakan Peker ve Dilan Çıtak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Tören sırasında katılımcılar, Köse’nin ailesine taziyelerini iletti. Şarkıcı Hande Yener’in de törende yer alarak Köse’nin kızına başsağlığı dileğinde bulunduğu görüldü.
Aile yakınları tabut başında duygusal anlar yaşadı
Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, cenaze töreninde tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kekeç’in “Canım gitti” sözleriyle yaşadığı üzüntü dikkat çekti. Törende güvenlik önlemleri kapsamında tabutun etrafına şerit çekildiği gözlendi.
Kızı Dijan Nazlan Köse açıklama yaptı
Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse, törende yaptığı kısa açıklamada, “Bir şey söylemek istemiyorum, başımız sağ olsun. Maalesef hastaydı” ifadelerini kullandı. Babasının haklarını devraldığı yönündeki iddialara ilişkin ise bu durumun iş odaklı olduğunu belirterek, kamuoyundan anlayış istedi.
Sanat camiasından açıklamalar geldi
Törene katılan Dilan Çıtak, “Ölünün arkasından sadece saygı duysunlar” dedi. Yapımcı Polat Yağcı ise Köse ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu. Yağcı, sanat camiasındaki değerlendirmelere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Cenaze töreninin ardından Erol Köse’nin naaşı Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene gösterilen yoğun katılımın, sanat dünyasındaki etkisinin nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
