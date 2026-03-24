Bakan Bayraktar İran gazı iddialarına yanıt verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar İran gazı iddialarına yanıt verdi. İran’dan Türkiye’ye gaz akışında kesinti olmadığı açıklanırken, depolama seviyeleri arz güvenliği açısından öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 19:11
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 19:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışında herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve mevcut arzın sürdüğünü bildirdi. Açıklama, enerji arz güvenliğine ilişkin gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiği bir dönemde yapıldı.
Depolama seviyeleri arz güvenliğini destekliyor
Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde olduğunu belirtti. Mevcut stok seviyesinin, olası risklere karşı arz güvenliğini destekleyen önemli bir unsur olduğu ifade edildi. Açıklamada, enerji tedarikinde sürekliliğin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.
İran’ın Türkiye gaz tedarikindeki payı
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye 2025 yılında doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı. Bu oran, İran’ın Türkiye enerji arzındaki payını ortaya koyarken, bölgedeki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin izlenmesine neden oluyor.
