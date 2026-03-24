İki isim başkanlığa geldi! Almanya'daki seçimde Türk zaferi
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iki Türk kökenli aday belediye başkanlığını kazandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
22 Mart Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerde 23 bin nüfusa sahip Kitzingen'de Özgür Seçmenler Partisinin (Freie Waehler) adayı Enis Tiz, Münih'in güneyinde bulunan ve 65 bin nüfuslu Rosenheim'da da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Abuzer Erdoğan belediye başkanı seçildi.
31 yaşındaki Enis Tiz oyların yüzde 55,3'ünü almayı başararak Bavyera'nın en güçlü siyasi partisi olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) adayını geride bıraktı ve Kitzingen Belediye Başkanı oldu.
Rosenheim kentinde de SPD'nin adayı yine 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanı seçildi.
