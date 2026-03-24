407 sanıklı İBB davasında 9.duruşmada kimler savunmada bulundu?

İBB davasında 9.duruşma kapsamında 407 sanığın yargılandığı süreçte savunmalar öne çıktı. Duruşmada hangi ifadeler dikkat çekti? İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 20:16
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 20:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması bugün örüldü. Duruşmada sanık ve avukat savunmaları devam ederken, mahkeme sürecinde öne çıkan ifadeler ve gelişmeler dikkat çekti. Yargılamanın ilerleyen aşamalarında alınacak ara kararların dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.
Duruşma sabah saatlerinde başladı
Duruşma, sabah saatlerinde sanıkların salona alınmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna getirilirken, bazı CHP milletvekillerinin salona alınmadığı bildirildi. Kimlik tespitlerinin ardından savunma sürecine geçildi.
Avukat savunmaları ve talepler
Ağaç AŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Sukas’ın avukatları savunmalarını sürdürdü ve tahliye talebinde bulundu. Belediye danışmanlarından tutuklu sanık Altan Ertürk’ün avukatı ise iddianamede müvekkiline yöneltilen suçlamaların zorlama yorumlara dayandığını ifade etti.
Altan Ertürk savunmasını yaptı
Altan Ertürk savunmasında dosyada adının sınırlı şekilde geçtiğini belirterek, suçlamaların tutarsız olduğunu dile getirdi. Dosyada yer alan ifadelerin birbiriyle çeliştiğini kaydeden Ertürk, gözaltı sürecine ilişkin bilgi verilmediğini ifade etti.
Şahan’ın savunması duruşmada öne çıktı
Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, savunmasında yöneltilen suçlamaları reddetti. İddianamede, 2024 yılında Şişli’de bir firmaya ruhsat verilmesi karşılığında belediyeye ait 2 milyon dolarlık borcun ödenmesinin talep edildiği iddiası yer aldı. Şahan ise bu iddialara karşı savunmasını mahkeme huzurunda sundu.
Duruşmada ara verildi ve savunmalar tamamlandı
Duruşmaya gün içinde ara verilirken, Şahan’ın yaklaşık üç saat süren savunmasının ardından oturum saat 19.22 itibarıyla sona erdi. Mahkemenin bir sonraki duruşma tarihine ilişkin kararının ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.
