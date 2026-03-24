İran Cumhurbaşkanı bölgedeki savaş için hangi mesajı verdi?
İran Cumhurbaşkanı bölgedeki savaş için hangi mesajı verdi?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu’da 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve bölgesel gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, birçok ülkede halkların tepkilerinin arttığını belirtirken, sürecin bölgesel dengeler açısından yeni gelişmeleri tetikleyebileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 18:41
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 18:44
Pezeşkiyan, dünyanın farklı bölgelerinde halkların yaşananlara karşı tutum aldığını ifade etti. Pakistan, Türkiye, Irak, Lübnan ve Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kamuoyunun ABD ve İsrail’e yönelik eleştirilerini açık şekilde dile getirdiğini söyledi.
Halkların tutumu vurgulandı
Açıklamasında “Bugün, dünyanın birçok ülkesinde halkların uyanışına tanıklık ediyoruz” ifadesini kullanan Pezeşkiyan, dünya genelindeki toplumların yaşanan gelişmelere karşı duyarlılık gösterdiğini belirtti. Pezeşkiyan, “Dünya genelindeki özgür insanların kalpleri Siyonistlerle birlikte değildir” dedi.
Bölgesel istikrar mesajı verdi
Pezeşkiyan, Orta Doğu’da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için halkların iradesine saygı gösterilmesi ve ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin uluslararası kamuoyunda yakından izlenmeye devam ettiği vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı bölgedeki savaş için hangi mesajı verdi?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu’da 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve bölgesel gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, birçok ülkede halkların tepkilerinin arttığını belirtirken, sürecin bölgesel dengeler açısından yeni gelişmeleri tetikleyebileceğine işaret etti.
Pezeşkiyan, dünyanın farklı bölgelerinde halkların yaşananlara karşı tutum aldığını ifade etti. Pakistan, Türkiye, Irak, Lübnan ve Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kamuoyunun ABD ve İsrail’e yönelik eleştirilerini açık şekilde dile getirdiğini söyledi.
Halkların tutumu vurgulandı
Açıklamasında “Bugün, dünyanın birçok ülkesinde halkların uyanışına tanıklık ediyoruz” ifadesini kullanan Pezeşkiyan, dünya genelindeki toplumların yaşanan gelişmelere karşı duyarlılık gösterdiğini belirtti. Pezeşkiyan, “Dünya genelindeki özgür insanların kalpleri Siyonistlerle birlikte değildir” dedi.
Bölgesel istikrar mesajı verdi
Pezeşkiyan, Orta Doğu’da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için halkların iradesine saygı gösterilmesi ve ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin uluslararası kamuoyunda yakından izlenmeye devam ettiği vurgulandı.
