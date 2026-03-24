Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev görüşmesinde dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokayev görüşmesi kapsamında Türkiye Kazakistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede verilen mesajlar dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 20:13
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Liderlerin temasının, önümüzdeki dönemde ilişkilerin seyrine yönelik yeni adımlar açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

İkili ilişkilerde ileri seviye vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Önümüzdeki süreçte bu yönde adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti. İki ülke arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik temasların süreceği bildirildi.

Referandum ve bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleştirilen anayasa referandumunun sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede ayrıca Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramları da tebrik edildi. Liderler arasındaki diplomatik temasın, bölgesel iş birliği ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

