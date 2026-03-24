Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine sert tepki: "En kalitesiz siyaset anlayışını sergiliyor"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada kullanılan dil ve siyasi tartışmanın etkileri dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 23:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in kullandığı dili eleştirerek siyasi tartışmanın tonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, Özgür Özel’in ifadelerini “kendi siciline eklediği yeni bir çirkinlik” olarak nitelendirdi. Söz konusu ifadelerin siyasi dil açısından kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, bu söylemlerin sahibine iade edildiğini ifade etti.
Siyasi dil tartışması yeniden gündemde
Çelik açıklamasında, Özel’in uzun süredir iç ve dış politikaya ilişkin konularda yanlış bir tutum sergilediğini ileri sürdü. Özel’in siyaset tarzını “siyaseti zehirleme” olarak tanımlayan Çelik, kullanılan dilin siyasi kaliteyi düşürdüğünü belirtti.
Ayrıca, küresel ölçekte zorlu bir süreçten geçildiğini ve Türkiye’nin çevresinde birden fazla çatışma bulunduğunu hatırlatan Çelik, bu dönemde yapılan açıklamaların ülkenin savunma kapasitesi üzerinden değerlendirilmesini eleştirdi.
AK Parti'nin siyasi duruşuna vurgu
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilere karşı siyasi zeminde yanıt vermeye devam edeceklerini belirtti.
Çok Okunanlar