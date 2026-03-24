Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu vurgusu
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgesel stratejisi ve enerji piyasalarına etkiler öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 19:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Orta Doğu’da süren gerilim, enerji piyasaları ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkeyi çatışma ortamının dışında tutma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamalarda enerji arzı ve küresel etkilerin önümüzdeki süreçte yakından izleneceği mesajı öne çıktı.
Türkiye'nin bölgesel stratejisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Orta Doğu’da izlediği politikanın uzun süredir planlanan bir stratejiye dayandığını ifade etti. Bölgesel gelişmelerin bu yaklaşımın doğruluğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin süreci dikkatle yönettiğini ve uluslararası dengeleri gözettiğini söyledi. Türkiye’nin komşuluk ilişkileri çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.
Enerji piyasalarına savaş etkisi
Açıklamada, bölgedeki çatışmaların küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine işaret eden Erdoğan, dünya enerji arzının önemli bir kısmının bu bölgeden geçtiğini belirtti. Gerilimin artmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 yükseldiğini ifade etti.
Küresel ekonomi ve alınan önlemler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarındaki artışın bazı ülkelerde ek tedbirleri beraberinde getirdiğini aktardı. Petrol kısıtlamaları ve çeşitli tasarruf önlemlerinin devreye alındığını belirten Erdoğan, küresel ekonomide dalgalanma riskine dikkat çekti. Bu gelişmelerin ticaret ve üretim dengeleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye'nin güvenlik ve diplomasi mesajı
Türkiye’nin çatışmalar karşısında dengeli bir politika izlediğini belirten Erdoğan, “Hiç kimselerin oyununa gelmedik. Kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek çalışmaları sürdürüyoruz. Ülkemizi ateş çemberi dışında tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı. Diplomasi ve diyalog vurgusu öne çıkarken, bölgedeki gelişmelerin seyrine göre yeni adımların gündeme gelebileceği sinyali verildi.
Küresel çağrı ve diplomatik süreç
Açıklamada, İsrail’in yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Savaşın küresel etkilerine dikkat çekilirken, uluslararası toplumun daha etkin rol alması gerektiği ifade edildi. Diyalog kanallarının açılması ve müzakere sürecinin başlatılması çağrısı yinelendi.
