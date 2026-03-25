FETÖ bağlantılı sosyal medya hesapları erişime kapatıldı
Sosyal medyada yanıltıcı içeriklerle Türkiye'yi hedef alan eski FBI çalışanı Sibel Edmonds ve FETÖ iltisaklı firari Halis Aydoğan'ın X hesaplarına erişim engellendi.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:33
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 22:34
Türkiye'ye yönelik manipülatif ve dezenformasyon içeriklerinin sosyal medyada yayılmasını önleme çabaları kapsamında yeni bir karar alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, eski FBI çalışanı Sibel Edmonds ve FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen firari Halis Aydoğan'a ait X (eski adıyla Twitter) hesaplarına erişim kapatıldı.
Bahsi geçen hesapların sosyal medyada Türkiye'ye karşı yanlış ve manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
