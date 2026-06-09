Fenerbahçe 2026-2027 hazırlık dönemine nasıl başlayacak?
Fenerbahçe 2026-2027 hazırlık dönemine nasıl başlayacak?
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek. Takım, kamp sürecinde üç hazırlık maçında sahaya çıkacak. Yeni sezon öncesi teknik ekibin kadro planlaması ve oyuncuların performans durumu da bu süreçte yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 22:11
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 22:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını Avusturya'da sürdürecek. Windischgarsten'de gerçekleştirilecek kamp organizasyonu boyunca sarı-lacivertli ekip antrenman programlarının yanı sıra hazırlık karşılaşmalarıyla maç temposu kazanmayı hedefleyecek.
Üç hazırlık maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin kamp dönemindeki ilk hazırlık maçı 8 Temmuz'da Admira Wacker ile oynanacak. Karşılaşma Raiffeisen Arena'da gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci hazırlık maçında 11 Temmuz'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.
Son rakip LASK olacak
Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşması ise 14 Temmuz'da LASK'a karşı yapılacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadeleyle birlikte takım kamp programındaki maç takvimini tamamlayacak.
Kulüp tarafından açıklanan program kapsamında hazırlık sürecinin ardından takımın yeni sezon öncesi çalışmalarına İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe 2026-2027 hazırlık dönemine nasıl başlayacak?
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek. Takım, kamp sürecinde üç hazırlık maçında sahaya çıkacak. Yeni sezon öncesi teknik ekibin kadro planlaması ve oyuncuların performans durumu da bu süreçte yakından takip edilecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabını Avusturya'da sürdürecek. Windischgarsten'de gerçekleştirilecek kamp organizasyonu boyunca sarı-lacivertli ekip antrenman programlarının yanı sıra hazırlık karşılaşmalarıyla maç temposu kazanmayı hedefleyecek.
Üç hazırlık maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin kamp dönemindeki ilk hazırlık maçı 8 Temmuz'da Admira Wacker ile oynanacak. Karşılaşma Raiffeisen Arena'da gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci hazırlık maçında 11 Temmuz'da Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.
Son rakip LASK olacak
Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşması ise 14 Temmuz'da LASK'a karşı yapılacak. Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadeleyle birlikte takım kamp programındaki maç takvimini tamamlayacak.
Kulüp tarafından açıklanan program kapsamında hazırlık sürecinin ardından takımın yeni sezon öncesi çalışmalarına İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.
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