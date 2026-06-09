Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, Özel’in 2021 yılında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin Soylu’nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mahkeme kararında, Özgür Özel’in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler değerlendirildi. Yargılama sonucunda söz konusu ifadelerin Süleyman Soylu’nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı kanaatine varıldı.
Bu kapsamda mahkeme, toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tarafından Süleyman Soylu’ya ödenmesine hükmetti.
Karşı dava reddedildi
Dosya kapsamında Özgür Özel tarafından açılan karşı dava da mahkeme tarafından incelendi. Mahkeme, karşı davanın reddine karar verdi.
Kararla birlikte taraflar arasındaki hukuki süreçte açılan davalardan biri daha sonuçlanmış oldu.
Daha önce de Soylu lehine karar verilmişti
Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, son dönemde Süleyman Soylu’nun Özgür Özel’e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasında da Soylu lehine hüküm kurmuştu. Söz konusu davalarda da Özgür Özel’in manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.
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Özgür Özel’e Soylu davasında 20 bin lira tazminat
Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, Özel’in 2021 yılında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin Soylu’nun kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Mahkeme kararında, Özgür Özel’in 22 Ekim, 3 Aralık ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler değerlendirildi. Yargılama sonucunda söz konusu ifadelerin Süleyman Soylu’nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı kanaatine varıldı.
Bu kapsamda mahkeme, toplam 20 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tarafından Süleyman Soylu’ya ödenmesine hükmetti.
Karşı dava reddedildi
Dosya kapsamında Özgür Özel tarafından açılan karşı dava da mahkeme tarafından incelendi. Mahkeme, karşı davanın reddine karar verdi.
Kararla birlikte taraflar arasındaki hukuki süreçte açılan davalardan biri daha sonuçlanmış oldu.
Daha önce de Soylu lehine karar verilmişti
Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi, son dönemde Süleyman Soylu’nun Özgür Özel’e karşı açtığı iki ayrı manevi tazminat davasında da Soylu lehine hüküm kurmuştu. Söz konusu davalarda da Özgür Özel’in manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.
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