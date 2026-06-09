Trump’ın açıklaması sonrası İran’dan dikkat çeken mesaj
Trump’ın açıklaması sonrası İran’dan dikkat çeken mesaj
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde görev yapan ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürerek, Washington yönetiminin saldırıya karşılık vermeyeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 22:06
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 22:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump’ın değerlendirmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, İran’ın diplomasiye öncelik verdiğini belirtirken, ülkesinin gerektiğinde farklı yöntemlerle de karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Arakçi’den yabancı güçlere ilişkin mesaj
Paylaşımında bölgedeki yabancı askeri varlığa dikkat çeken Arakçi, yabancı güçlerin insan hataları, kazalar veya çatışma riski nedeniyle sürekli tehlike altında bulunduğunu söyledi.
İranlı bakan, risklerin azaltılması için en uygun çözümün yabancı güçlerin bölgeden ayrılması olduğunu belirtti. Açıklamada, bölgenin “düşmanca bir varlığa karşı misafirperver olmayacağı” ifadesi kullanıldı.
Hürmüz Boğazı vurgusu
Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sular olmadığını, İran ile Umman arasında paylaşıldığını ifade etti. Deniz sınırlarının açık olduğunu belirten İranlı bakan, ülkesinin hava sahası, kara sınırları ve karasularına yönelik ihlallere karşı silahlı kuvvetlerin teyakkuz halinde bulunduğunu kaydetti.
Açıklamada, İran’ın önceliğinin diplomasi olduğu vurgulanırken, ulusal güvenlik konusunda gerekli adımların atılacağı mesajı da verildi.
Bölgedeki gelişmeler izleniyor
Trump ve Arakçi’nin açıklamaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmesine neden oldu. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası diplomatik temaslar, bölgedeki güvenlik gündeminin seyrinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
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Trump’ın açıklaması sonrası İran’dan dikkat çeken mesaj
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde görev yapan ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürerek, Washington yönetiminin saldırıya karşılık vermeyeceğini açıkladı.
Trump’ın değerlendirmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, İran’ın diplomasiye öncelik verdiğini belirtirken, ülkesinin gerektiğinde farklı yöntemlerle de karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Arakçi’den yabancı güçlere ilişkin mesaj
Paylaşımında bölgedeki yabancı askeri varlığa dikkat çeken Arakçi, yabancı güçlerin insan hataları, kazalar veya çatışma riski nedeniyle sürekli tehlike altında bulunduğunu söyledi.
İranlı bakan, risklerin azaltılması için en uygun çözümün yabancı güçlerin bölgeden ayrılması olduğunu belirtti. Açıklamada, bölgenin “düşmanca bir varlığa karşı misafirperver olmayacağı” ifadesi kullanıldı.
Hürmüz Boğazı vurgusu
Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sular olmadığını, İran ile Umman arasında paylaşıldığını ifade etti. Deniz sınırlarının açık olduğunu belirten İranlı bakan, ülkesinin hava sahası, kara sınırları ve karasularına yönelik ihlallere karşı silahlı kuvvetlerin teyakkuz halinde bulunduğunu kaydetti.
Açıklamada, İran’ın önceliğinin diplomasi olduğu vurgulanırken, ulusal güvenlik konusunda gerekli adımların atılacağı mesajı da verildi.
Bölgedeki gelişmeler izleniyor
Trump ve Arakçi’nin açıklamaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmesine neden oldu. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası diplomatik temaslar, bölgedeki güvenlik gündeminin seyrinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
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