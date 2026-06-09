Bahis ve şike soruşturmasında 74 tutuklama kararı

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 09.06.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
74 kişi tutuklandı
Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 74 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Beş şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer üç şüpheliye ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada suç ağı iddiası
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen bir yapı üzerinden sonucu önceden belirlenen müsabakalar ve bahis faaliyetleri aracılığıyla gelir elde edildiği iddia edildi.
Emniyet birimlerinin tespitlerine göre söz konusu gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edildiği, ardından kullanıcıları belirlenemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı değerlendirildi.
192 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin de yer aldığını belirledi.
Soruşturma dosyasında yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiği kaydedildi. Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
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Bahis ve şike soruşturmasında 74 tutuklama kararı
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheliden 74'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
74 kişi tutuklandı
Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 74 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Beş şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer üç şüpheliye ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada suç ağı iddiası
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen bir yapı üzerinden sonucu önceden belirlenen müsabakalar ve bahis faaliyetleri aracılığıyla gelir elde edildiği iddia edildi.
Emniyet birimlerinin tespitlerine göre söz konusu gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edildiği, ardından kullanıcıları belirlenemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı değerlendirildi.
192 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şüphelilerin de yer aldığını belirledi.
Soruşturma dosyasında yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiği kaydedildi. Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
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