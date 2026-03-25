Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 22:30
Patlamaların ardından şehrin doğusunda dumanlar yükselirken, İran hava savunma sistemlerinin harekete geçtiği gözlemlendi.
Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde çok sayıda noktaya saldırı başlattığını duyurdu.
İsrail, İran'ın denizden atılan seyir füzesi üretim tesislerini vurduğunu iddia etti
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İran Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin” hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Tahran'da denizden fırlatılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu savunularak, bu tesislerin deniz ve kara hedeflerini hızlıca imha edebilen uzun menzilli deniz seyir füzeleri geliştirmek ve üretmek için kullanıldığı ileri sürüldü.
Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi. İsrail ordusu: Tahran'daki silah üretim tesislerini hedef aldık
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısının sona erdiği kaydedildi.
Tahran yönetimine ait hava ve deniz silahları üreten bazı tesislerin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, bu tesislerin Hamas ve Hizbullah'ı silahlandırmak amacıyla üretim yaptığı öne sürüldü.
Açıklamada, ayrıca bir hava savunma bataryası ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı bir başka tesisin vurulduğu iddia edilerek, saldırıların devam edebileceği uyarısında bulunuldu.
