Ateşkes için İsrail tarih verdi

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki cumartesi günü İran ile ateşkes ilan edebileceğini duyurdu. İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceği belirtildi. Tel Aviv, İran'la müzakerelerin başlaması için ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair kaygılarını dile getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:36
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 22:37
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile tam bir anlaşmaya varılmasa dahi 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini iddia etti.
İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği olasılığının değerlendirildiği ifade edildi.
Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde öngörülerin olduğu aktarıldı.
Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin “savaşta elde edilen kazanımların en iyi şekilde değerlendirilmesi” hususunda fikir birliğine vardığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD “el frenini çekmeden önce” İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği belirtildi.
Haberde, “böyle bir fren gelmesi” durumunda İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkesin gerçekleşmemesi ve saldırıların devam etmesi halinde söz konusu hedeflerin zaman içinde sırasıyla hayata geçirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği vurgulandı.
Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında kapsamlı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın olası bir “çerçeve anlaşmaya” hazırlıklı olunması gerektiği görüşünü taşıyor.
TEL AVİV KENDİSİNDEN ENDİŞELİ
İsrailli bir kaynağa atıfta bulunan İsrail kamu yayıncısı, İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceğini belirtti.
İsrail'in kamu yayıncısı, İsrailli kaynaklara dayanarak, İran'la müzakerelerin başlaması amacıyla ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair endişelerin dile getirildiğini aktardı.
Ateşkes için İsrail tarih verdi
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki cumartesi günü İran ile ateşkes ilan edebileceğini duyurdu. İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceği belirtildi. Tel Aviv, İran'la müzakerelerin başlaması için ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair kaygılarını dile getirdi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile tam bir anlaşmaya varılmasa dahi 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini iddia etti.
İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği olasılığının değerlendirildiği ifade edildi.
Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda dahi ABD Başkanı Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde öngörülerin olduğu aktarıldı.
Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin “savaşta elde edilen kazanımların en iyi şekilde değerlendirilmesi” hususunda fikir birliğine vardığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD “el frenini çekmeden önce” İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği belirtildi.
Haberde, “böyle bir fren gelmesi” durumunda İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkesin gerçekleşmemesi ve saldırıların devam etmesi halinde söz konusu hedeflerin zaman içinde sırasıyla hayata geçirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği vurgulandı.
Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında kapsamlı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın olası bir “çerçeve anlaşmaya” hazırlıklı olunması gerektiği görüşünü taşıyor.
TEL AVİV KENDİSİNDEN ENDİŞELİ
İsrailli bir kaynağa atıfta bulunan İsrail kamu yayıncısı, İranlıların “önemli bir taviz” vermesi halinde Trump'ın savaşı geçici olarak durdurabileceğini belirtti.
İsrail'in kamu yayıncısı, İsrailli kaynaklara dayanarak, İran'la müzakerelerin başlaması amacıyla ABD'nin hava saldırılarını geçici olarak durdurabileceğine dair endişelerin dile getirildiğini aktardı.
