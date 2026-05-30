Bakan Kurum paylaştı! Depremzede çiftin bayram mutluluğu
Bakan Kurum paylaştı! Depremzede çiftin bayram mutluluğu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram heyecanını kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 30.05.2026 10:59
Haber Güncellenme Tarihi: 30.05.2026 11:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. O evlerden biri de Uzungündeş ailesine yeni yuva oldu.
Depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden çift, çocukları 3 aylıkken kurada yeniden ev sahibi olduklarını öğrendi. Çift, çadır ve kiralık bir konutun ardından yeni evlerinde hayata yeniden başladı.
Bakan Kurum da sosyal medya hesabından ailenin yeni evinden görüntüler paylaşarak, "Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize." ifadesini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Kurum paylaştı! Depremzede çiftin bayram mutluluğu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram heyecanını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. O evlerden biri de Uzungündeş ailesine yeni yuva oldu.
Depremlerde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden çift, çocukları 3 aylıkken kurada yeniden ev sahibi olduklarını öğrendi. Çift, çadır ve kiralık bir konutun ardından yeni evlerinde hayata yeniden başladı.
Bakan Kurum da sosyal medya hesabından ailenin yeni evinden görüntüler paylaşarak, "Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize." ifadesini kullandı.
“Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize.”— Murat KURUM (@murat_kurum) May 30, 2026 ">http://
????Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu pic.twitter.com/CNXVIjJcfP
Çok Okunanlar