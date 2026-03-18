Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile temas kurdu
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile temas kurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile temas kurdu. Görüşmede Orta Doğu’daki savaşın seyri ve son gelişmeler ele alınırken diplomasi trafiği sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 22:42
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 22:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 2026 yılında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu’da 19’uncu gününe giren ABD-İsrail-İran savaşının gidişatı ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Diplomatik temasın, bölgedeki gelişmelerin seyrine ilişkin yeni adımlar açısından izlenmeye devam edileceği değerlendiriliyor.
Görüşmenin içeriğinde, çatışmaların mevcut durumu ve bölgesel etkileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Taraflar, sahadaki gelişmeler doğrultusunda diplomatik iletişimin sürdürülmesine yönelik temaslarını devam ettirdi.
Afganistan ve Pakistan ateşkes kararı aldı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ve Pakistan’ın Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan ettiği bildirildi. Söz konusu kararın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt verilmesiyle alındığı ifade edildi.
Açıklamada, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bölgesel istikrar açısından diplomatik girişimlerin sürdüğü kaydedildi.
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile temas kurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile temas kurdu. Görüşmede Orta Doğu’daki savaşın seyri ve son gelişmeler ele alınırken diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 2026 yılında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu’da 19’uncu gününe giren ABD-İsrail-İran savaşının gidişatı ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Diplomatik temasın, bölgedeki gelişmelerin seyrine ilişkin yeni adımlar açısından izlenmeye devam edileceği değerlendiriliyor.
Görüşmenin içeriğinde, çatışmaların mevcut durumu ve bölgesel etkileri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Taraflar, sahadaki gelişmeler doğrultusunda diplomatik iletişimin sürdürülmesine yönelik temaslarını devam ettirdi.
Afganistan ve Pakistan ateşkes kararı aldı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan ve Pakistan’ın Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan ettiği bildirildi. Söz konusu kararın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt verilmesiyle alındığı ifade edildi.
Açıklamada, ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bölgesel istikrar açısından diplomatik girişimlerin sürdüğü kaydedildi.
