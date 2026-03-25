Bacaklarında sigara söndürdüler! 1 yaşındaki bebeğe siyonist işkence
Soykırımcı İsrail askeri, Gazze'de çatışma ortasında kalan Usuma Ebu Nassar'ı kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına aldı. Caniler, babasını konuşturmak için gözleri önünde minik yavrunun bacaklarında sigara söndürdü, tenine çivi batırdı.
Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 09:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katil İsrail güçlerinin Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla işkence yaptığı ortaya çıktı.
Gazze'de masum sivilleri katlederek soykırım yapan İsrail güçleri, geride kalanlara da işkence yapıyor. Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre, adı baba Usame Ebu Nassar, oğlu Karim ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktı.
BACAĞINA SİGARA BASTI
Baba ve oğlu bu sırada El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, babayı ve oğlunu askeri kontrol noktasına götürdü ve ikisini de soyarak sorguya aldı. Askerler, babanın gözü önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.
BABA ESİR TUTULUYOR
Gazetecinin yayınladığı görüntülerde, çocuğun maruz kaldığı istismar sonucu oluşan yaralanmalar yer aldı. Bebeğin, 10 saat sonra serbest bırakıldığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nce ailesine teslim edildiği, babanın ise İsrail'in elinde tutulduğu bildirildi.
ZULÜM DOKTOR RAPORUNDA
Bebeğe hastanede yapılan muayene raporunda, bacağında yanıklara ve çivi nedeniyle oluşan delinmelere rastlandığı ifade edildi. Aile, babanın serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar