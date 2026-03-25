ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ‘2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ (2026-ALES/1) başvurularının 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 25.03.2026 10:58
Haber Güncellenme Tarihi: 25.03.2026 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların başvuruları bugünden itibaren 2 Nisan'a kadar alınacak.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, 10 Mayıs'ta uygulanacak ALES'e ilişkin kılavuza, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

