Gözaltı sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’ndan ilk açıklama geldi
Gözaltı sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’ndan ilk açıklama geldi
Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yeni gözaltıların olup olmayacağı takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 22:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının incelendiği belirtildi.
Sağlık kontrolü sonrası açıklama yaptı
Karayolu ile Adana’ya getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
Sorgu işlemleri başladı
Sağlık kontrollerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte getirilen iki kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gözaltı sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’ndan ilk açıklama geldi
Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yeni gözaltıların olup olmayacağı takip ediliyor.
Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının incelendiği belirtildi.
Sağlık kontrolü sonrası açıklama yaptı
Karayolu ile Adana’ya getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
Sorgu işlemleri başladı
Sağlık kontrollerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte getirilen iki kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çok Okunanlar