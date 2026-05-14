Avrupa'nın yeni rotası Türkiye'den geçecek

Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin yenilenmesinin zamanının geldiğini belirterek, '2026'daki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya, çok değişti. Bu yüzden de biz, kesinlikle Gümrük Birliği'nin yenilenmesini savunuyoruz.' dedi. Geleceğin Türkiye'sinin yalnızca 'İstanbul Boğazı'nda' kurulmadığını, Ege Denizi'nde, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa edildiğini vurgulayan Prevot, 'Belçika da tüm ülkenin aslında bir ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 10:06
Prevot, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Flanders Investment & Trade Üst Yöneticisi (CEO) Piet Demunter, Voka Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi (CEO) Johann J.L. Leten ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de katıldığı Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu.
Belçika'da güçlü bir Türk camiasının olduğuna dikkati çeken Prevot, çok iyi entegre yaklaşık 270 bin kişinin bulunduğunu söyledi.
Prevot, bazı Türk vatandaşlarının milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını, iki ülke arasında çok sıkı bağların bulunduğunu ifade etti.
Türk makamlarıyla bir araya geldiklerinde ziyaretlerinin, yurt dışından Türkiye'ye gelmiş en büyük ekonomik misyon olarak nitelendirildiğini dile getiren Prevot, "Bu, bizim için gerçekten çok önemli. Bu, elbette rastgele olmuş bir şey de değil. Gerçekten Belçika'nın Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor." dedi.
Prevot, amaçlarının sadece iş yapmak olmadığına, iki ülkenin de köklü tarihi geçmişinin bulunduğuna işaret ederek, Belçika ile Osmanlı Devleti arasında ilk defa 1838'de ticaret anlaşmasının imzalandığını anlattı.
Bu tarihin üzerine yeni şeyler inşa ettiklerini ve geleceği de bu temeller üzerinde birlikte şekillendirmek istediklerini vurgulayan Prevot, İstanbul'da çok başarılı başlangıç yaptıklarına, şimdi de Belçika Ekonomik Misyonu'nun başkent Ankara'da devam ettiğine dikkati çekti.
Prevot, Ankara'nın İstanbul'dan biraz farklı olduğunu çünkü karar alıcıların başkentte yer aldıklarını belirterek, Türkiye'nin siyasi kalbinin Ankara'da attığını ve bu nedenle bu şehirde olduklarını söyledi.
TOBB, BELÇİKA VE AB İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK
TOBB'a gösterdikleri yakın işbirliğinden dolayı teşekkür eden Prevot, Belçika ile Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir ortak olduğunu vurguladı.
Prevot, TOBB'un iş camialarını bir araya getirdiğini ve diyalogla da somut ticaret, yatırım ve yenilik sonuçları elde ettiğini belirterek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye ile ekonomik diyaloğu ayakta tuttuğunu dile getirdi.
Türkiye'nin ikinci en büyük ekonomi merkezi Ankara'nın bu diyaloğun daha da derinleştirilmesi için çok önemli fırsat sunduğuna dikkati çeken Prevot, İstanbul'daki ekonomik faaliyetlerin, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğini ancak bunun aynı zamanda Türkiye'deki ekonomik hayatın yüzde 70'inin Anadolu'da yer aldığını gösterdiğini anlattı.
Prevot, TOBB'un, Türkiye'deki çeşitli iş kurumları ve ticaret toplumlarının kendileriyle bir araya gelmelerini sağladığını ve bu kapıyı Belçika'ya açtığı için TOBB'a teşekkür ettiklerini söyledi.
"BELÇİKA, TÜM ÜLKENİN ORTAĞI OLMAK İSTİYOR"
Geleceğin Türkiye'sinin yalnızca "İstanbul Boğazı'nda" kurulmadığını, Ege Denizi'nde, Anadolu'da, Karadeniz'de ve Güneydoğu'da inşa edildiğini vurgulayan Prevot, "Belçika da tüm ülkenin aslında bir ortağı olmak istiyor. Bu misyon, bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede uzun soluklu ve güçlü işbirliği kurabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Prevot, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve pek çok bakanla bir araya geldiğini ve ortak önceliklerden, Belçikalı şirketlerin neler yapabileceğinden bahsettiklerini anlattı.
Düzenlenen seminerlerin ve etkinliklerin gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Prevot, "Yüksek düzeyli diyalogların aynı zamanda sahada iş camiasıyla desteklenmesi gerekiyor. Birisi olmaksızın diğeri eksik kalacaktır." dedi.
