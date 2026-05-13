Trump-Şi zirvesinde hangi başlıklar öne çıkıyor?

Trump-Şi zirvesinde ticaret, Tayvan, teknoloji ve İran başlıkları masaya geliyor. Pekin’deki temaslardan hangi mesajların çıkacağı izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 8.5 yıl aradan sonra resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Trump’ın iki gün sürecek temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Zirvede ticaret, teknoloji, enerji güvenliği ve Tayvan başlıklarının öne çıkması beklenirken, küresel piyasalarda görüşmelerden çıkacak mesajlar yakından takip ediliyor.
Washington’dan hareket eden Air Force One, uzun süren uçuşun ardından Pekin’e ulaştı. Trump ile Şi’nin yüz yüze gerçekleştireceği görüşme, geçen yıl ekim ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan temasların ardından ilk resmi buluşma olacak.
Seul’de gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar, gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri ihracatı üzerinden yükselen ticari gerilimleri geçici olarak durdurma kararı almıştı. Pekin’de yapılacak yeni temasların ise ekonomik ilişkilerin geleceği açısından yeni bir çerçeve oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Trump için Pekin’de resmi tören düzenlenecek
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Trump için Tienanmın Meydanı’nda resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek. Trump, resmi temaslarının ardından Çin uygarlığının simgelerinden biri olarak kabul edilen Gök Tapınağı’nı ziyaret edecek.
Program kapsamında akşam saatlerinde Trump onuruna resmi yemek verilmesi planlanıyor. Görüşmelerin diplomatik ve ekonomik boyutunun yanı sıra sembolik mesajlar açısından da dikkatle izlendiği belirtiliyor.
Masada ticaret ve teknoloji başlıkları bulunuyor
Washington ile Pekin arasındaki görüşmelerde ticaret dengeleri, teknoloji yaptırımları, enerji güvenliği ve kritik tedarik zincirleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Diplomatik kaynaklara göre tarafların, karşılıklı yatırımları kolaylaştıracak yeni ekonomik forumların oluşturulmasını değerlendirdiği ifade ediliyor. Çin’in ayrıca Boeing uçakları ile ABD menşeli tarım ve enerji ürünlerine yönelik yeni satın alma paketleri açıklayabileceği konuşuluyor.
Masada öne çıkan başlıklar arasında Çin’in Boeing uçak alımları, ABD’den soya fasulyesi ve sığır eti ithalatı, nadir toprak elementleri ihracatı, yarı iletken teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki kısıtlamalar bulunuyor.
Tayvan ve İran başlıkları da gündemde
Trump, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Tayvan’a yönelik ABD silah satışları ile Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai’nin durumunu da Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump-Şi zirvesinde hangi başlıklar öne çıkıyor?
Trump-Şi zirvesinde ticaret, Tayvan, teknoloji ve İran başlıkları masaya geliyor. Pekin’deki temaslardan hangi mesajların çıkacağı izleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 8.5 yıl aradan sonra resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Trump’ın iki gün sürecek temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Zirvede ticaret, teknoloji, enerji güvenliği ve Tayvan başlıklarının öne çıkması beklenirken, küresel piyasalarda görüşmelerden çıkacak mesajlar yakından takip ediliyor.
Washington’dan hareket eden Air Force One, uzun süren uçuşun ardından Pekin’e ulaştı. Trump ile Şi’nin yüz yüze gerçekleştireceği görüşme, geçen yıl ekim ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan temasların ardından ilk resmi buluşma olacak.
Seul’de gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar, gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri ihracatı üzerinden yükselen ticari gerilimleri geçici olarak durdurma kararı almıştı. Pekin’de yapılacak yeni temasların ise ekonomik ilişkilerin geleceği açısından yeni bir çerçeve oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Trump için Pekin’de resmi tören düzenlenecek
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Trump için Tienanmın Meydanı’nda resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek. Trump, resmi temaslarının ardından Çin uygarlığının simgelerinden biri olarak kabul edilen Gök Tapınağı’nı ziyaret edecek.
Program kapsamında akşam saatlerinde Trump onuruna resmi yemek verilmesi planlanıyor. Görüşmelerin diplomatik ve ekonomik boyutunun yanı sıra sembolik mesajlar açısından da dikkatle izlendiği belirtiliyor.
Masada ticaret ve teknoloji başlıkları bulunuyor
Washington ile Pekin arasındaki görüşmelerde ticaret dengeleri, teknoloji yaptırımları, enerji güvenliği ve kritik tedarik zincirleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Diplomatik kaynaklara göre tarafların, karşılıklı yatırımları kolaylaştıracak yeni ekonomik forumların oluşturulmasını değerlendirdiği ifade ediliyor. Çin’in ayrıca Boeing uçakları ile ABD menşeli tarım ve enerji ürünlerine yönelik yeni satın alma paketleri açıklayabileceği konuşuluyor.
Masada öne çıkan başlıklar arasında Çin’in Boeing uçak alımları, ABD’den soya fasulyesi ve sığır eti ithalatı, nadir toprak elementleri ihracatı, yarı iletken teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki kısıtlamalar bulunuyor.
Tayvan ve İran başlıkları da gündemde
Trump, zirve öncesinde yaptığı açıklamada Tayvan’a yönelik ABD silah satışları ile Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai’nin durumunu da Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.
Çok Okunanlar