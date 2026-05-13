Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yakın dostuydu: CHP'li iş adamına fuhuş kelepçesi
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yakın dostuydu: CHP'li iş adamına fuhuş kelepçesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:05
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 11:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de peş peşe gelen "etkin pişmanlık itirafları" parti içinde taşları yerinden oynattı.
OKLAR ÖZEL VE AĞBABA'YI GÖSTERDİ
Türkiye'nin dört bir yanındaki rüşvet ağının ucu her seferinde Genel Merkez'e dokundu. Bu sefer ise İstanbul'da yürütülen fuhuş operasyonu kapsamında oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel
MACİT, CHP'Lİ İŞ İNSANINI ELE VERDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi.
Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin CHP'li iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TESLİM İHALE
Turgut Koç kamuoyunda Özgür Özel Ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Turgut Koç
WHATSAPP YAZIŞMALARI TEK TEK İNCELENDİ
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan incelemesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Silinen Whatsapp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı.
ÖZEL VE AĞBABA'NIN YAKIN DOSTUNA FUHUŞTAN KELEPÇE
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yakın dostuydu: CHP'li iş adamına fuhuş kelepçesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
CHP'de peş peşe gelen "etkin pişmanlık itirafları" parti içinde taşları yerinden oynattı.
OKLAR ÖZEL VE AĞBABA'YI GÖSTERDİ
Türkiye'nin dört bir yanındaki rüşvet ağının ucu her seferinde Genel Merkez'e dokundu. Bu sefer ise İstanbul'da yürütülen fuhuş operasyonu kapsamında oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel
MACİT, CHP'Lİ İŞ İNSANINI ELE VERDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yiğit Macit, savcılığa ek ifade verdi.
Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin CHP'li iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TESLİM İHALE
Turgut Koç kamuoyunda Özgür Özel Ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla biliniyor. Koç, geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Ayrıca CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Turgut Koç
WHATSAPP YAZIŞMALARI TEK TEK İNCELENDİ
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonunda yapılan incelemesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Silinen Whatsapp yazışmaları özel yazılımla geri getirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç gözaltına alındı.
ÖZEL VE AĞBABA'NIN YAKIN DOSTUNA FUHUŞTAN KELEPÇE
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "fuhşa aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP'li iş insanı Turgut Koç fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandı.
Çok Okunanlar