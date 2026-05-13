Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 18:17
Hantavirüs endişesi sürerken Fransa’da gemide norovirüs alarmı!
Hantavirüs tartışmaları sürerken Fransa’nın Bordeaux kentindeki kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi sonrası 1700’den fazla kişi karantinaya alındı.
Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700’den fazla kişi gemide karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, yaklaşık 50 kişide mide-bağırsak enfeksiyonu belirtileri görüldüğünü açıkladı. Yetkililerin laboratuvar incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Yerel sağlık otoriteleri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini doğrularken, olay sonrası gemide izolasyon ve hijyen protokollerinin devreye alındığını duyurdu. Yolcuların sağlık durumlarının takip edildiği ve yeni vaka tespitlerine yönelik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Norovirüs vakaları kruvaziyerlerde öne çıkıyor
Uzmanlar, kruvaziyer gemilerinin kapalı alan yapısı, ortak kullanım bölgeleri ve yoğun yolcu hareketliliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle norovirüsün kruvaziyer kaynaklı mide-bağırsak salgınlarında en sık görülen etkenlerden biri olduğu belirtiliyor.
Norovirüs; kirli yiyecek, su, ortak yüzeyler ve kişisel temas yoluyla hızla yayılabiliyor. Kusma, ishal, mide bulantısı ve karın krampları en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Sağlık uzmanları, hastaların büyük bölümünün 1 ila 3 gün içinde iyileştiğini ifade ediyor.
Hantavirüs vakaları daha ağır seyredebiliyor
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hantavirüs enfeksiyonları daha nadir görülmesine rağmen ağır sağlık sonuçlarına yol açabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaştığı belirtiliyor.
DSÖ, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın son derece nadir olduğunu vurgularken, Güney Amerika’da görülen Andes virüsünün sınırlı kişisel temas yoluyla yayılabildiğini kaydediyor. Uzmanlar, son dönemde farklı virüs türlerine ilişkin gelişmelerin kruvaziyer seyahatlerinde sağlık önlemlerini yeniden gündeme taşıdığını belirtiyor.
Sağlık otoriteleri incelemeleri sürdürüyor
Fransız sağlık yetkilileri, gemideki vaka sayıları ve test sonuçlarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Yolcuların belirli alanlarda izole edildiği ve ortak kullanım alanlarında ek dezenfeksiyon uygulandığı bildirildi.
Yetkililer, kruvaziyer şirketleriyle koordineli şekilde sağlık taramalarının sürdüğünü ve nihai laboratuvar sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
